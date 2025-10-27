Leopoldo López vincula a Gustavo Petro con redes del narcotráfico venezolano

BOGOTÁ - El líder opositor venezolano Leopoldo López señaló este lunes al presidente de Colombia, Gustavo Petro , de mantener una relación de 'complicidad política' con el dictador Nicolás Maduro y de beneficiarse, directa o indirectamente, de las estructuras criminales del chavismo .

“Petro se ha convertido en el principal portavoz internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro, y eso debe tener una motivación. O Petro es parte de la misma estructura criminal, o se beneficia de ella, o tiene algún interés”, declaró López durante una rueda de prensa en Madrid.

DICTADURA Leopoldo López afirma que la intención de Maduro de retirarle la nacionalidad es una arbitrariedad

El exiliado venezolano cuestionó que Petro haya asumido una postura de defensa constante hacia el régimen venezolano, incluso frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos y narcotráfico presentadas ante organismos internacionales.

"Vivo de mi sueldo"

En respuesta, el mandatario colombiano calificó las acusaciones de “criminales y arbitrarias”, e insistió en que su patrimonio es transparente. “Vivo de mi sueldo, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes fuera del país”, escribió Petro en X.

Las tensiones entre ambos dirigentes reflejan la creciente división regional entre los gobiernos democráticos que apoyan las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, y aquellos que, como Petro, critican la política de firmeza del presidente Donald Trump hacia las dictaduras de la región.

