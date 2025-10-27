martes 28  de  octubre 2025
POLÍTICA

Leopoldo López vincula a Gustavo Petro con redes del narcotráfico venezolano

“Petro se ha convertido en el principal vocero internacional en apoyo a Nicolás Maduro, eso debe tener una motivación", aseguró el opositor venezolano

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia.&nbsp;

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El líder opositor venezolano Leopoldo López señaló este lunes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de mantener una relación de 'complicidad política' con el dictador Nicolás Maduro y de beneficiarse, directa o indirectamente, de las estructuras criminales del chavismo.

“Petro se ha convertido en el principal portavoz internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro, y eso debe tener una motivación. O Petro es parte de la misma estructura criminal, o se beneficia de ella, o tiene algún interés”, declaró López durante una rueda de prensa en Madrid.

Lee además
El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, pronuncia un discurso en un evento con ciudadanos venezolanos sobre la situación política de Venezuela antes de las elecciones de noviembre, en la Ciudad de Guatemala.
VENEZUELA

Maduro emula a Daniel Ortega: busca retirar la nacionalidad a Leopoldo López
El líder opositor venezolano, Leopoldo López, durante una rueda de prensa,  el 27 de octubre de 2025, en Madrid (España). 
DICTADURA

Leopoldo López afirma que la intención de Maduro de retirarle la nacionalidad es una arbitrariedad

El exiliado venezolano cuestionó que Petro haya asumido una postura de defensa constante hacia el régimen venezolano, incluso frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos y narcotráfico presentadas ante organismos internacionales.

"Vivo de mi sueldo"

En respuesta, el mandatario colombiano calificó las acusaciones de “criminales y arbitrarias”, e insistió en que su patrimonio es transparente. “Vivo de mi sueldo, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes fuera del país”, escribió Petro en X.

Las tensiones entre ambos dirigentes reflejan la creciente división regional entre los gobiernos democráticos que apoyan las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, y aquellos que, como Petro, critican la política de firmeza del presidente Donald Trump hacia las dictaduras de la región.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Ministro del Interior de Colombia reconoce impacto de las sanciones de EEUU: "Estoy mal y golpeado"

Bravuconadas de Petro y sus posibles "simpatías con Maduro" lo colocan en el ojo de la tormenta

Cuando los aplausos vienen del infierno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Seguro Social ofrece beneficios de jubilación a casi 70 millones de personas
BENEFICIOS

El "pago extra" del Seguro Social llega este viernes 31 de octubre: ¿quiénes lo reciben y cuánto será?

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

Te puede interesar

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Valentina, 6 años, y la esperanza de una familia que lucha por salvarla.
AYUDA

Una madre cubana clama por la vida de su hija: "Por favor, que nos aprueben la visa humanitaria, ella necesita curarse"

Se ve la placa y el arma de un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras ICE realiza un control de vehículos en Georgia Ave.
Migración

ICE arresta a comentarista británico Sami Hamdi por "apoyar el terrorismo y socavar la seguridad de EEUU"

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028