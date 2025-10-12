domingo 12  de  octubre 2025
Vicepresidente JD Vance afirma que rehenes en Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento"

Vance reiteró que los 200 soldados estadounidenses que serán desplegados en Israel tendrán la misión de supervisar el alto el fuego en Gaza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La liberación de los rehenes israelíes aún retenidos por Hamás es inminente, dijo el domingo el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien aseguró que la administración Trump ejercerá toda la presión necesaria para garantizar la futura estabilidad en Gaza.

"Debería ser en cualquier momento", declaró el vicepresidente al programa "Meet the Press" de NBC News cuando se le preguntó sobre cuándo podría producirse la liberación de los rehenes por parte del movimiento terrorista palestino Hamás.

"Esperamos verlos con vida aquí en las próximas 24 horas, probablemente mañana temprano, hora de Estados Unidos, que será más tarde ese mismo día, por supuesto, en Israel", añadió posteriormente en el programa "This Week", de ABC.

Al ser consultado en "Face the Nation", de CBS, sobre si Washington está comprometido a seguir presionando para estabilizar Oriente Medio, Vance respondió: "Se requerirá una influencia y una presión constantes del presidente de Estados Unidos hacia abajo".

En una serie de programas de entrevistas dominicales, Vance también enfatizó que los 200 soldados estadounidenses que serán desplegados en Israel tendrán la misión de supervisar el alto el fuego en Gaza y aclaró que nunca han estado destinados a desempeñar ningún tipo de función de combate.

No habrá despliegue de tropas estadounidenses

Vance reiteró que no se desplegarán tropas estadounidenses sobre el terreno en territorio palestino.

"Eso abarca desde garantizar que las tropas israelíes se encuentren en la línea acordada, garantizar que Hamás no ataque a israelíes inocentes, hacer todo lo posible para garantizar que la paz que hemos creado se mantenga y perdure", declaró Vance en ABC.

"Pero la idea de tener tropas sobre el terreno en Gaza, en Israel, no es nuestra intención, no es nuestro plan", puntualizó.

Ayuda humanitaria

Unos 170 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron este domingo en la Franja de Gaza, según confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), mientras se mantiene el alto el fuego acordado entre las partes como preludio de la liberación de los rehenes secuestrados en Gaza a cambio de presos palestinos.

La UNRWA destacó que cuenta con "miles de trabajadores y cientos de puntos de distribución" y con la capacidad de "reponer el equipo destruido en la ciudad de Gaza en cuestión de horas".

Además, tiene unos 6.000 camiones con ayuda humanitaria esperando para entrar en la Franja de Gaza y hay "conversaciones en marcha para que puedan entrar", ya que Israel es quien autoriza o no el ingreso de esta ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Kerem Shalom".

FUENTE: Con informaciòn de AFP/Europa Press

