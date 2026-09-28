Wall Street abre a la baja frente a tensiones geopolíticas

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Wall Street abrió a la baja este lunes, presionada por la situación en Medio Oriente que empuja al alza los precios del petróleo.

En los primeros intercambios el Dow Jones cedió 0,64%, el índice Nasdaq perdió 0,49% y el índice ampliado S&P 500 cayó 0,41%.

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La Bolsa de Nueva York cerró la sesión del viernes al alza, impulsada por la caída de los precios del petróleo debido a las esperanzas de una solución al Estrecho de Ormuz.

El Dow Jones subió un 0,93%, el Nasdaq avanzó un 0,48% y el S&P 500 ganó un 0,51%.

"Las esperanzas de una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente hicieron caer los precios del petróleo el viernes", explicó Angelo Kourkafas, analista en el gestor de patrimonio Edward Jones.

Los inversores

La baja del precio del crudo tiende a tranquilizar a los inversionistas en cuanto a la inflación y estabiliza las tasas en el mercado de bonos, tras su fuerte subida de la víspera.

Las tasas de interés de la deuda pública estadounidense a 30 años alcanzó el jueves en la sesión un máximo desde 2004 al ubicarse en el 5,50%, mientras que la tasa del bono a 10 años llegó a 5,22 %, nivel no visto desde 2007.

El viernes, el rendimiento de los bonos a 10 años rondaba antes del cierre el 5,16% y los bonos a 30 años, el 5,48%.

La plaza de Nueva York "sigue beneficiándose de fundamentos sólidos, en especial del lado de las empresas", lo que le permite ser resiliente, según el analista Kourkafas.

Tras una semana bajo el influjo de la geopolítica, entre la cumbre de la ONU y la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping en Washington, a partir del lunes, "los datos económicos volverán a ocupar el primer plano", señalaron analistas de Briefing.com.

FUENTE: Con información de AFP.