Justicia ratifica compra de Warner Bros y nace gigante del cine y la televisión en EEUU

Logo de Paramount Skydance , la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.

La Justicia de Estados Unidos ratificó el miércoles el acuerdo entre Paramount Skydance y 12 estados del país para la adquisición de Warner Bros Discovery, a cambio de una serie de compromisos asumidos por el comprador.

La decisión pone oficialmente fin a casi tres meses de procedimientos por riesgo de infracción de las normas de la competencia y elimina el último obstáculo para la creación de un nuevo gigante del cine y la televisión.

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Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia tiene vínculos con el presidente Donald J. Trump, ganó en febrero una guerra de ofertas con Netflix para hacerse con el control de un conjunto de activos que incluye Warner Bros. Pictures, CNN, CBS News y el servicio de streaming HBO Max.

La administración Trump aprobó en junio el acuerdo, una de las mayores fusiones de medios de la historia, sin exigir cambios en su modelo de negocio, antes de que 12 estados presentaran demandas para bloquear la operación.

Según los informes, la financiación del acuerdo incluye unos 24.000 millones de dólares en capital procedente de fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

Otra derrota para el poder de la ultraizquierda

El padre de David Ellison, el multimillonario fundador de Oracle Larry Ellison, aportó una financiación clave y una garantía a los prestamistas que respaldan la operación.

Los opositores al acuerdo en la industria cinematográfica señalaron que la empresa resultante recortaría puestos de trabajo en Hollywood (como hacen todas las empresas) y reduciría la producción anual de películas, mientras que grupos de medios informativos de la ultraizquierda temen perder el control de la cadena CNN, que en los últimos 20 años ha agudizado su postura pro-progresista, anticonservadora e incluso antiestadounidense.

El fallo de la jueza federal Araceli Martínez-Olguín incluye salvaguardias al respecto, entre ellas un consejo destinado a proteger la supuesta "independencia" editorial de CNN, enfocada en la ideología socialista y que le ha costado enormes pérdidas financieras, de teleaudiencia y credibilidad.

Las partes llegaron al acuerdo el 21 de septiembre pero faltaba la aprobación de la Justicia.

La ratificación de lo convenido se produjo pocos días después de que Trump prohibiera a CNN, Politico y MS NOW el acceso a la Casa Blanca.

Durante el gobierno de joe Biden más de 430 periodistas fueron despojados de sus credenciales para entrar a la Casa Blanca y reportar dentro del recinto presidencial, pero eso los medios de prensa (la mayoría controlados por los demócratas) nunca lo reportó y menos criticó al gobierno demócrata por esas decisiones. Contra Trump, sí...

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FUENTE: Con información de AFP y The Wall Street Journal.