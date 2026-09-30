miércoles 30  de  septiembre 2026
SANCIONES

EEUU sanciona a nueve personas y una empresa vinculadas al Tren de Aragua

El Tesoro estadounidense acusa a los sancionados de facilitar operaciones de fraude bancario, lavado de dinero y apoyo material a la organización criminal

Foto de la fachada del Departamento del Tesoro en Washington.

Foto de la fachada del Departamento del Tesoro en Washington.

LEONARDO MORALES/ DLA
Departamento del Tesoro de EEUU.

Departamento del Tesoro de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por Valeria Montero

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra nueve personas y una empresa por su presunta participación en una red de fraude utilizada para financiar al Tren de Aragua, organización criminal que Washington considera terrorista.

Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figura Aníbal Canelón, alias "Prometeo", uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien está acusado de fabricar el "malware utilizado en los ataques de 'jackpotting' a cajeros automáticos" y de blanquear el "botín" mediante transacciones con criptomonedas.

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Además de Canelón, otros ocho hombres fueron sancionados por actuar como sus "socios" y brindar apoyo material al Tren de Aragua, conspirar para cometer fraude bancario y blanqueo de capitales, y participar en operaciones fraudulentas contra cajeros automáticos.

El paquete de sanciones contra la organización criminal fundada en Venezuela también incluye a Juan Gabriel Rivas, alias "Juancho", descrito por el Tesoro como "un líder de alto rango del Tren de Aragua que opera desde varios países de Sudamérica y dirige operaciones que incluyen la extracción de oro, la exportación de estupefacientes y delitos violentos".

Sanciones contra una empresa en México

Además de las nueve personas, la OFAC sancionó a Enigma Community, una empresa con sede en México y propiedad de un hombre vinculado a la organización criminal.

Según el Tesoro, la compañía fue sancionada por "haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico" al Tren de Aragua, así como por suministrarle bienes o servicios o actuar en apoyo de sus actividades.

FUENTE: Con información de Europa Press

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