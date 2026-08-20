Wall Street abre a la baja por subida de tasas de bonos del Tesoro

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Wall Street abrió en rojo el jueves, a pesar de los efectos de la intervención del Departamento del Tesoro estadounidense del día anterior para calmar el mercado de bonos.

Un repunte de los rendimientos de bonos inquietaron a los inversores.

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En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0,67%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,45% y el índice S&P 500 cedía un 0,33%.

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el miércoles gracias al retroceso de las tasas de interés de la deuda pública, luego de que el Tesoro estadounidense anunciara que aceleraría la recompra de bonos.

El Dow Jones ganó un 0,22%, el Nasdaq un 0,16% y el ampliado S&P 500 un 0,21%.

Intervención del Tesoro

El movimiento alcista "explica la intervención del Departamento del Tesoro para apaciguar las tensiones en el mercado al duplicar sus compras de bonos del Tesoro", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

A partir del 9 de septiembre aumentará de 2.000 a 4.000 millones la compra, por operación, de estos títulos de largo plazo (de 10 a 30 años).

El Tesoro inyectará liquidez en el mercado de bonos y empujará a la baja los rendimientos.

El rendimiento de la rentabilidad a 30 años, es decir el interés que paga la deuda estadounidense en ese plazo, era de un 5,18%. La jornada anterior alcanzó máximos que no se veían desde 2007.

El rendimiento de los bonos a 10 años se ubicó en un 4,64%.

FUENTE: Con información de AFP.