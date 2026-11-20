Agentes en el piso de remate de la Bolsa de Nueva York.

Wall Street cerró el viernes con notables pérdidas, lastrada por la caída de los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA), apenas un día después de la salida histórica a Bolsa de uno de los gigantes del sector, Anthropic.

El índice Nasdaq, que agrupa la mayor parte de los valores tecnológicos, se desplomó un 5,28% . El índice ampliado S&P 500 retrocedió un 3,7% , mientras que el Dow Jones perdió un 1,94%.

Las acciones tecnológicas se desplomaron el viernes y arrastraron a las bolsas a terreno negativo en todo el mundo, después de que el debut bursátil de la firma de IA Anthropic no lograra disipar la preocupación por las enormes inversiones del sector y sus altas valoraciones.

El comportamiento de hoy podría ser una de las correcciones esperadas por los analistas tras varios récords desde la salida a Bolsa de SpaceX y de Anthropic

Inversiones en Inteligencia Artificial en el centro de las especulaciones

Las acciones de Anthropic se dispararon desde un precio de salida a bolsa de 83 dólares hasta más de 110 dólares el jueves. Sin embargo, "retrocedieron" por debajo de los 89 dólares en el cierre del viernes. No obstante, es un valor alto y significativo.

"La evolución de las acciones en los próximos días y semanas podría ofrecer una de las pruebas más claras hasta la fecha de si los inversores creen que las sumas que se están inyectando en la IA terminarán rendimientos atractivos", afirmó Dan Coatsworth, responsable de mercados en AJ Bell.

"El comportamiento mantiene las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones de la IA y los enormes compromisos de capital necesarios para sostener el crecimiento del sector", señalaron analistas de Briefing.com en una nota.

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FUENTE: Con información de AFP.