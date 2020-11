¿Wisconsin tuvo votos fantasmas?

Wisconsin permite el registro de votantes el mismo día de la convocatoria electoral, lo que podría significar que la cifra de votantes registrados para el día de las elecciones podría ser superior. Magney agregó que “Extraoficialmente, se emitieron 3.296.374 votos para presidente. Wisconsin tiene una población en edad de votar de 4.536.293, según estimaciones del censo”

Por su parte el presidente Donald Trump ha criticado fuertemente el sistema de votación. "Es un fraude al pueblo americano -ha dicho-, una vergüenza para el país. Francamente, ganamos esta elección. Ahora vamos a asegurar la integridad por el bien de esta nación" y agregó en otro tweet “Están encontrando votos de Biden por todas partes - en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. ¡Qué mal para nuestro país! "

Mientras y ante el clima de malestar e incertidumbre que reina en el país, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, escribio el viernes 6 de noviembre en su cuenta de twitter

"Faith in our election is as important as the outcome Preserving it requires not allowing the outcome to be decided by either the media or a candidate. Transparently count every legally cast vote & allow courts to decide claims of irregularities or fraud on the basis of evidence"

La fe en nuestra elección es tan importante como el resultado Preservarla requiere no permitir que los medios de comunicación o un candidato decidan el resultado. Que se cuente trasnparentemente cada voto emitido legalmente y se permita que los tribunales decidan reclamos de irregularidades o fraude sobre la base de pruebas.

A la espera de los resultados oficiales y las posibles acciones legales, los electores y el pueblo norteamericano continúan muy atentos para conocer quien llevará en los próximos cuatro años las riendas de la Casa Blanca.