miércoles 11  de  noviembre 2026
DíA DE LOS VETERANOS

Trump resalta la imperiosa necesidad de la guerra al terrorismo de Irán

"La valentía y la destreza de nuestros extraordinarios guerreros estadounidenses han sido absolutamente increíbles", afirmó el republicano en un discurso pronunciado en el Cementerio Nacional de Arlington

Familiares de veteranos de guerra honran la memoria de los héroes militares.

Familiares de veteranos de guerra honran la memoria de los héroes militares.

ANDREW HARNIK / AFP
Por Leonardo Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó este miércoles en un acto por el Día de los Veteranos la imperiosa necesidad de la guerra contra el régimen de Irán.

"La valentía y la destreza de nuestros extraordinarios guerreros estadounidenses han sido absolutamente increíbles", afirmó el Presidente en un discurso pronunciado en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

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"Cuando este conflicto termine, y lo hará pronto, el mundo entero será un lugar mucho más seguro y mejor, más pacífico, y un lugar sin el tipo de peligro que hemos tenido que sufrir", añadió.

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y se ha cobrado hasta ahora la vida de 23 militares estadounidenses, según las últimas cifras del Pentágono.

Las ocho guerras emprendidas y seguidas por el entonces presidente Barack Hussein Obama dejaron 2.035 muertes de soldados estadounidenses en cifras oficiales, pero analistas y organizaciones consideran que las estadisticas son muy superiores.

Contra el terrorismo de Irán

Trump afirmó el miércoles que el conflicto no lo inició Washington, sino Teherán, que "que se encuentra en una guerra contra Estados Unidos desde 1979".

El presidente consideró que las fuerzas estadounidenses actúan con el fin de frenar la capacidad nuclear de Irán y destruir al mayor patrocinador del terrorismo en el mundo.

Durante su discurso ante las tropas, los veteranos de guerra y altos cargos de su gobierno, Trump hizo mención expresa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, presente en el acto: "Ha hecho un trabajo fantástico", dijo.

Los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el martes una iniciativa lanzada por un resentido legislador republicano, quien perdió las elecciones primarias frente a un oponente respaldado por Trump, para someter a Hegseth a un proceso de destitución bajo la acusación de declarar la guerra contra los terroristas iraníes, atacar el narcotráfico en el Hemisferio Occidental y limpiar el Pentágono de militares que desean la destrucción del país o su anexión a China o el islamismo.

Durante su discurso, Trump también dijo que "pronto" se construirá un arco de 76 metros de alto a las afueras de este camposanto, considerado un lugar de culto en el país.

FUENTE: Conn información de AFP y EFE

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