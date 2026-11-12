Trump advierte a México sobre doblar aranceles por el avance migratorio

Una caravana de migrantes avanzan con destino a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump habla con los medios de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington DC.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que duplicará "inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene lo que el mandatario calificó de "enormes caravanas" de migrantes que buscan ingresar en territorio estadounidense.

Trump insistió en su red Truth Social que, después de las elecciones legislativas, "se están formando enormes caravanas que están comenzando su marcha ilegal a través de México", integradas por "personas que varios países no quieren".

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"¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", advirtió el mandatario, tras reportes sobre la salida de unos 1,500 migrantes procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, quienes partieron este martes desde el sur de México con destino a Estados Unidos.

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Medidas

El mandatario también afirmó que su advertencia fue comunicada al Gobierno mexicano; al gobernador republicano saliente de Texas, Greg Abbott; y a la gobernadora electa, la demócrata Gina Hinojosa, a quien calificó de "muy liberal".

Trump agregó que también fueron informados el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. "¡No habrá indulgencia!", concluyó.

El presidente no especificó qué aranceles serían duplicados ni cómo su Administración aplicaría la medida en caso de llevarla a cabo.

México y Estados Unidos negocian actualmente una reducción de los gravámenes, incluidos los que afectan al acero mexicano. El Gobierno de Claudia Sheinbaum espera alcanzar un acuerdo antes de que finalice este año.

FUENTE: Con información de EFE