Zelenski se declara "listo" para celebrar elecciones en Ucrania, tras críticas de Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

KIEV — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , declaró este martes que está "listo" para celebrar elecciones en su país, después de que el presidente estadounidense Donald Trump criticara que no se organicen comicios en Ucrania por la guerra con Rusia.

"Estoy listo para las elecciones", afirmó Zelensky a los periodistas, y precisó que pidió que se preparen "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".

Plan de paz Delegaciones de EEUU y Ucrania anuncian tercera jornada de conversaciones en Miami para fin de la guerra

Negociaciones Rusia afirma que todavía no hay "ningún compromiso" con el plan de EEUU para un alto el fuego en Ucrania

El presidente estadounidense acusó a Kiev de estar "utilizando la guerra para no celebrar elecciones", ya que el país debería haber organizado presidenciales en 2024, pero los comicios fueron pospuestos, ya que desde la invasión rusa de febrero de 2022 rige la ley marcial.

Ucrania debería celebrar elecciones, afirmó Trump en una entrevista publicada el martes, en la que cuestionó si el país es realmente democrático y reiteró sus duras críticas a Zelenski.

"Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo Trump.

"Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.

Sin la ley marcial, las elecciones presidenciales ucranianas se habrían celebrado en marzo de 2024.

Negociaciones sin avances

Trump reiteró las críticas que hizo el domingo a Zelenski, cuando le reprochó al presidente ucraniano no haber leído el plan estadounidense para poner fin a la guerra.

Las jornadas de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron el sábado sin avances aparentes. Sin embargo, Zelenski se comprometió a continuar las conversaciones para alcanzar lo que llama una "paz real".

"Quizás lo haya leído durante la noche. Sería bueno que lo leyera. Ya saben, mucha gente está muriendo", dijo Trump.

El presidente estadounidense afirmó que Moscú tiene la "ventaja" en el conflicto por ser "mucho más grande".

Al ser consultado sobre si creía que Ucrania había perdido la guerra, Trump respondió: "Bueno, perdieron territorio mucho antes de que yo llegara". Y añadió que sus pérdidas han continuado en los últimos 10 meses, que coinciden con lo que va de su segundo mandato.

Según Trump, "parte del problema" es que Zelenski y su homólogo ruso, Vladimir Putin, "realmente se odian" y que, por lo tanto, "les resulta muy difícil intentar llegar a un acuerdo".

Hablan, pero no producen

Trump también criticó el papel de Europa en el intento de poner fin a la guerra. "Hablan, pero no producen. Y la guerra sigue y sigue", señaló.

El presidente estadounidense lo que considera una Europa "decadente", gobernada por ciertos líderes "estúpidos" a causa de sus políticas migratorias.

El republicano, que acaba de emitir una nueva doctrina de seguridad nacional en la que aboga abiertamente por apoyar la "resistencia" en Europa a las políticas de Bruselas, mostró una actitud ambivalente sobre el compromiso estadounidense con el continente y sus líderes.

"Los quiero a todos. No tengo enemigos reales", aseguró inicialmente en la entrevista videograbada.

"Algunos son amigos. (...) Conozco a los malos líderes, conozco a los inteligentes, conozco a los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos", añadió luego.

"Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre", añadió.

"La mayoría de países europeos están en decadencia", insistió.

"Me encantaba París. Es un lugar muy diferente de lo que era. Si miras Londres, tienes un alcalde llamado Khan. Es un alcalde horrible, vicioso, repugnante", añadió.

El alcalde izquierdista de Londres, Sadiq Khan, calificó en septiembre a Donald Trump de "racista, sexista, misógino e islamófobo", después de haber sido atacado por el republicano en la tribuna de la ONU.

"Políticamente correctos"

Sobre la inmigración en Europa, Trump dijo: "Llegan de todos los lugares del mundo. No solo del Medio Oriente, llegan del Congo (por la República Democrática del Congo, ndlr). Y peor aún, vienen de las cárceles del Congo y de muchos otros países".

A su juicio, los líderes europeos "quieren ser políticamente correctos, y no quieren devolverlos (al lugar) de donde vienen".

La UE aprobó el lunes un endurecimiento de su política migratoria, en pleno auge de los gobiernos conservadores y de coaliciones con la presencia de la derecha.

El tema migratorio se ha convertido en uno de los principales puntos de preocupación de los europeos, según distintos sondeos.

Entre las nuevas medidas contempladas por la UE está la apertura fuera del bloque de centros de acogida de migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazada.

En la entrevista, Trump destaca haber reducido a "prácticamente a cero" la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Cuando se le preguntó sobre su voluntad de intervenir en los procesos electorales en Europa, Trump admitió haber "apoyado a Viktor Orban", el primer ministro húngaro, quien "hace un muy buen trabajo, de una manera diferente, en términos de inmigración".

FUENTE: Con informaciòn de AFP