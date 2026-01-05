El béisbol en Venezuela sigue adelante: la LVBP evalúa cambios tras la situación con EE. UU.

El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, habla durante una conferencia de prensa en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas el 19 de noviembre de 2024. Como preámbulo a la participación sin precedentes del país asiático en la Serie del Caribe, una selección de jugadores de Japón participará en el Juego de las Estrellas de Béisbol de Venezuela el 10 de diciembre, anunciaron los organizadores el martes.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa avanzando en su planificación para la reanudación del Round Robin, pese al complejo contexto político entre Venezuela y Estados Unidos . Así lo confirmó Giuseppe Palmisano , presidente del circuito, quien adelantó importantes ajustes que están siendo evaluados por la directiva.

En conversación telefónica con el programa “A Tiempo” de IVC, Palmisano explicó que se trabaja intensamente para garantizar la continuidad del campeonato, priorizando la seguridad, la logística y la experiencia de los fanáticos.

Posible recorte de la Gran Final

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de modificar el formato de la Serie Final, que tradicionalmente se disputa al mejor de siete encuentros.

“Se está evaluando la posibilidad de recortar la Gran Final, para que en lugar de siete juegos, sean cinco”, señaló Palmisano.

La medida permitiría ajustar el calendario sin comprometer el cierre de la temporada, tomando en cuenta factores operativos y de traslado.

Reestructuración del calendario y giras más amigables

El presidente de la LVBP detalló que el trabajo se ha extendido hasta altas horas de la noche con el objetivo de reordenar el calendario y lograr que las giras de los equipos sean más manejables.

“Se trabajó hasta tarde para reestructurar el calendario, que las giras sean bastante amigables”, explicó.

Este esfuerzo busca reducir el desgaste de los equipos y facilitar el desarrollo normal de la fase semifinal.

Garantías de seguridad para los fanáticos

Palmisano también aseguró que la liga mantiene comunicación constante con las autoridades competentes para asegurar condiciones adecuadas en los estadios.

“Hemos hablado con las autoridades para brindarle garantía de seguridad y de servicio a los fanáticos”.

La LVBP considera fundamental que el público pueda asistir a los juegos con tranquilidad, en un entorno organizado y seguro.

La LVBP apuesta por la continuidad

En medio de la incertidumbre generada por el contexto político y diplomático, el béisbol profesional venezolano busca mantenerse como un espacio de unión y entretenimiento para el país. La liga reafirma su compromiso de culminar la temporada, adaptándose a las circunstancias sin afectar la competitividad del torneo.