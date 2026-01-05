lunes 5  de  enero 2026
Béisbol

El béisbol en Venezuela sigue adelante: la LVBP evalúa cambios tras la situación con EE. UU.

La LVBP evalúa recortar la final a cinco juegos y reestructurar el calendario para garantizar seguridad y logística a los fanáticos

El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, habla durante una conferencia de prensa en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas el 19 de noviembre de 2024. Como preámbulo a la participación sin precedentes del país asiático en la Serie del Caribe, una selección de jugadores de Japón participará en el Juego de las Estrellas de Béisbol de Venezuela el 10 de diciembre, anunciaron los organizadores el martes.&nbsp;

El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, habla durante una conferencia de prensa en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas el 19 de noviembre de 2024. Como preámbulo a la participación sin precedentes del país asiático en la Serie del Caribe, una selección de jugadores de Japón participará en el Juego de las Estrellas de Béisbol de Venezuela el 10 de diciembre, anunciaron los organizadores el martes. 

Federico PARRA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa avanzando en su planificación para la reanudación del Round Robin, pese al complejo contexto político entre Venezuela y Estados Unidos. Así lo confirmó Giuseppe Palmisano, presidente del circuito, quien adelantó importantes ajustes que están siendo evaluados por la directiva.

En conversación telefónica con el programa “A Tiempo” de IVC, Palmisano explicó que se trabaja intensamente para garantizar la continuidad del campeonato, priorizando la seguridad, la logística y la experiencia de los fanáticos.

Lee además
IMPRESO

Edición extraordinaria: La hora de Venezuela. No más Maduro
El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. 
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

Posible recorte de la Gran Final

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de modificar el formato de la Serie Final, que tradicionalmente se disputa al mejor de siete encuentros.

“Se está evaluando la posibilidad de recortar la Gran Final, para que en lugar de siete juegos, sean cinco”, señaló Palmisano.

Embed - IVC Networks on Instagram: "Hoy, en A Tiempo, conversamos con el presidente de la @lvbp_oficial Giuseppe Palmisano, y esto fue parte de lo que nos dijo ¿Qué opinas de una final de solo 5 juegos? ¡Encuentra la entrevista completa en nuestro canal de YouTube (link en nuestro perfil)! #MasCercaIVC #IVCLVBP"
View this post on Instagram

La medida permitiría ajustar el calendario sin comprometer el cierre de la temporada, tomando en cuenta factores operativos y de traslado.

Reestructuración del calendario y giras más amigables

El presidente de la LVBP detalló que el trabajo se ha extendido hasta altas horas de la noche con el objetivo de reordenar el calendario y lograr que las giras de los equipos sean más manejables.

“Se trabajó hasta tarde para reestructurar el calendario, que las giras sean bastante amigables”, explicó.

Este esfuerzo busca reducir el desgaste de los equipos y facilitar el desarrollo normal de la fase semifinal.

Garantías de seguridad para los fanáticos

Palmisano también aseguró que la liga mantiene comunicación constante con las autoridades competentes para asegurar condiciones adecuadas en los estadios.

“Hemos hablado con las autoridades para brindarle garantía de seguridad y de servicio a los fanáticos”.

La LVBP considera fundamental que el público pueda asistir a los juegos con tranquilidad, en un entorno organizado y seguro.

La LVBP apuesta por la continuidad

En medio de la incertidumbre generada por el contexto político y diplomático, el béisbol profesional venezolano busca mantenerse como un espacio de unión y entretenimiento para el país. La liga reafirma su compromiso de culminar la temporada, adaptándose a las circunstancias sin afectar la competitividad del torneo.

Captura del dictador Nicolás Maduro Collage / Fotos: Presidente Donald J. Trump (Truth Social)
Captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.

Captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.

Temas
Te puede interesar

Los 47 segundos de Maduro

Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura/narcoestado en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York

Vladimir Padrino López habla durante un despliegue militar en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025
ALTO MANDO

Ejército de Venezuela asegura que respetaría orden político con Delcy Rodríguez en la presidencia

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
VENEZUELA

Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

Te puede interesar

Congresistas republicanos de Florida apoyan papel de EEUU en Venezuela. 
POLÍTICA

Daniella Levine Cava expresa cautela sobre rol de EEUU en Venezuela, congresistas de Florida respaldan la transición y a María Corina Machado

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Manifestantes se congregan frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan mientras el derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.  
DENUNCIA

Denuncian que manifestantes que apoyan a Maduro en Nueva York no son venezolanos, ni conocen la realidad del país

Venezolanos en Miami festejan la captura de Maduro. 
REPORTAJE

Doral se viste de tricolor: Exilio venezolano celebra el principio del fin de la tiranía

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
VENEZUELA

Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos