"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

El especialista en inteligencia y narcotráfico, Martín Rodil, consideró que la ahora presidente interina negoció un exilio dorado a cambio de información que dio con la captura del dictador

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En una entrevista con la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna, el especialista en inteligencia y narcotráfico Martín Rodil se refirió a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, afirmando que la operación fue posible gracias a que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen y supuesta aliada, habría negociado con la CIA.

Sobre la residencia donde fue detenido Maduro, Rodil explicó que se trataba de un búnker militar. “Fue capturado en la residencia presidencial ubicada en Fuerte Tiuna —una base militar en Caracas—, en una colina. La construyeron durante los años de Chávez. Fue trasladado en helicóptero”, señaló.

En cuanto a las características de esta instalación, Rodil detalló que se trata de un búnker “extremadamente sofisticado”. Aunque tiene apariencia de vivienda, en realidad es “un búnker militar con fachada de casa”. El lugar contaba con una habitación del pánico, “un espacio impenetrable”, afirmó.

La traición de Delcy Rodríguez

Sobre la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, Rodil afirmó que “jugó un rol muy importante porque traicionó a Maduro. Fue la pieza clave para ubicarlo; es ella quien lo entrega. Por eso se queda temporalmente en el poder”.

Sin embargo, negó que Estados Unidos reconociera a Rodríguez como presidenta interina. “Si Estados Unidos no reconoce a Maduro, tampoco la reconoce a ella. Está bajo la mirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses mientras se organiza una transición medianamente ordenada para evitar la anarquía”.

“En este momento toca trabajar ese proceso con Delcy. Ella tiene una investigación criminal en Estados Unidos. Es más criminal que Maduro”, añadió.

Al ser consultado sobre los llamados a la calle promovidos por Rodríguez, el analista explicó que se trata de una artimaña para “pretender que todo está bien y que nadie sospeche”.

Junto con su hermano, Jorge Rodríguez, la ahora figura número uno del régimen socialista habría negociado con Estados Unidos en busca de un exilio dorado que le permitiera salir airosa del conflicto.

Una operación perfecta

Catalogó como "proeza" lo realizado por los Delta Force, cuerpo militar que realizó la captura del dictador. "Son la punta de lanza de las Fuerzas Especiales de EEUU. Fueron 15 helicopteros que entraron. Normalmente en operaciones como esta entran 50 efectivos. Entraron neutralizaron todo y dejaron a Maduro desguarnecido"

"La idea siempre fue capturarlo con vida, si hubieran puesto resistencia sí lo iban a matar", sostuvo.

