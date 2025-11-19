El cantautor Riccardo Perotti participa en "MasterChef Celebrity Ecuador" y lanza el tema "Viviendo solo de pan"

El reconocido artista ecuatoriano Riccardo Perotti atraviesa esta parte final del año con una energía renovada y su sello inconfundible de autenticidad. Perotti celebra tres hitos que confirman su vigencia y versatilidad: su participación en el programa “MasterChef Celebrity Ecuador” y la presentación de “Viviendo solo de pan”.

El músico también cuenta que se ha incorporado a la Academia Latina de las Grabaciones (LARAS), que entrega los premios Latin Grammy. “Es una comunidad global que agrupa a profesionales que dan forma al futuro de la música”, asegura.

Esta novedad marca un reconocimiento a su trayectoria y reafirma su papel como embajador del talento ecuatoriano en la escena internacional.

El motor de todas estas noticias es el mismo para Perotti: el de crear con propósito. “Viviendo solo de pan” es una obra que invita a reflexionar.

Con esta nueva producción, Riccardo Perotti propone una mirada profunda sobre la conexión entre lo espiritual, lo humano y lo cotidiano. “Viviendo solo de pan” combina música, palabra y emoción para recordarnos que el alma también se alimenta de fe, arte y esperanza. Es una creación que va más allá del sonido: una experiencia para escuchar con el corazón.

El nuevo lanzamiento musical marca una nueva etapa en la que combina su madurez creativa y su compromiso con la autenticidad artística.

“No busco seguir tendencias, busco seguir mi verdad y esta canción es exactamente eso: mi verdad en melodía”, afirma el cantautor, graduado en Berklee College of Music. “No busco seguir tendencias, busco seguir mi verdad y esta canción es exactamente eso: mi verdad en melodía”, afirma el cantautor, graduado en Berklee College of Music.

Sobre su aterrizaje en la cocina televisiva, Perotti considera que su trabajo en “MasterChef Celebrity Ecuador” es un nuevo reto. Se trata de la cocina más famosa de su país, que se podrá ver desde este 18 de noviembre, transmitida por el canal Teleamazonas. Allí el cantante mostrará una faceta distinta, donde la creatividad, la disciplina y la pasión también se sirven al plato. Su participación aportará inspiración, autenticidad y esa esencia que lo ha acompañado a lo largo de su carrera: transformar lo simple en arte.

Sin dudas, tiene una trayectoria guiada por la pasión por crear.

Con más de tres décadas de carrera, Riccardo Perotti continúa consolidándose como uno de los artistas más representativos del Ecuador. Su autenticidad, su búsqueda constante de propósito y su capacidad para reinventarse lo convierten en un referente de inspiración dentro y fuera del país. Es un músico que nunca deja de creer en el poder transformador del arte.

De padre italiano y madre guayaquileña, Perotti nació cerca del mar, en Manta. Se crió en Quito y desde muy joven su inclinación por la música fue innata, formó parte de varios grupos musicales, componiendo e interpretando música para él y otros artistas. Con el disco "Traficando un amanecer" se lanza al ruedo musical como solista en los años 90 y su canción "Quién te ha dicho que el amor es fácil" se convierte en un éxito avasallador. Luego vinieron grandes éxitos como “Aunque no sé dónde estás”, "Duro de matar" y "Basta con que estés".