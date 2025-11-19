viernes 21  de  noviembre 2025
MEDIOS

El cantautor Riccardo Perotti participa en "MasterChef Celebrity Ecuador" y lanza el tema "Viviendo solo de pan"

Esta novedad marca un reconocimiento a su trayectoria y reafirma su papel como embajador del talento ecuatoriano en la escena internacional

El cantautor Riccardo Perotti.

El cantautor Riccardo Perotti.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El reconocido artista ecuatoriano Riccardo Perotti atraviesa esta parte final del año con una energía renovada y su sello inconfundible de autenticidad. Perotti celebra tres hitos que confirman su vigencia y versatilidad: su participación en el programa “MasterChef Celebrity Ecuador” y la presentación de “Viviendo solo de pan”.

El músico también cuenta que se ha incorporado a la Academia Latina de las Grabaciones (LARAS), que entrega los premios Latin Grammy. “Es una comunidad global que agrupa a profesionales que dan forma al futuro de la música”, asegura.

Lee además
Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 
MÍUSICA

Hilary Duff estrena "Mature", sencillo con el que regresa a la música
Concierto Íconos de la Salsa Brava, un homenaje a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri en Caracas.
MÚSICA

Músicos venezolanos homenajean a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri

Esta novedad marca un reconocimiento a su trayectoria y reafirma su papel como embajador del talento ecuatoriano en la escena internacional.

El motor de todas estas noticias es el mismo para Perotti: el de crear con propósito. “Viviendo solo de pan” es una obra que invita a reflexionar.

Con esta nueva producción, Riccardo Perotti propone una mirada profunda sobre la conexión entre lo espiritual, lo humano y lo cotidiano. “Viviendo solo de pan” combina música, palabra y emoción para recordarnos que el alma también se alimenta de fe, arte y esperanza. Es una creación que va más allá del sonido: una experiencia para escuchar con el corazón.

El nuevo lanzamiento musical marca una nueva etapa en la que combina su madurez creativa y su compromiso con la autenticidad artística.

“No busco seguir tendencias, busco seguir mi verdad y esta canción es exactamente eso: mi verdad en melodía”, afirma el cantautor, graduado en Berklee College of Music. “No busco seguir tendencias, busco seguir mi verdad y esta canción es exactamente eso: mi verdad en melodía”, afirma el cantautor, graduado en Berklee College of Music.

Sobre su aterrizaje en la cocina televisiva, Perotti considera que su trabajo en “MasterChef Celebrity Ecuador” es un nuevo reto. Se trata de la cocina más famosa de su país, que se podrá ver desde este 18 de noviembre, transmitida por el canal Teleamazonas. Allí el cantante mostrará una faceta distinta, donde la creatividad, la disciplina y la pasión también se sirven al plato. Su participación aportará inspiración, autenticidad y esa esencia que lo ha acompañado a lo largo de su carrera: transformar lo simple en arte.

Sin dudas, tiene una trayectoria guiada por la pasión por crear.

Con más de tres décadas de carrera, Riccardo Perotti continúa consolidándose como uno de los artistas más representativos del Ecuador. Su autenticidad, su búsqueda constante de propósito y su capacidad para reinventarse lo convierten en un referente de inspiración dentro y fuera del país. Es un músico que nunca deja de creer en el poder transformador del arte.

De padre italiano y madre guayaquileña, Perotti nació cerca del mar, en Manta. Se crió en Quito y desde muy joven su inclinación por la música fue innata, formó parte de varios grupos musicales, componiendo e interpretando música para él y otros artistas. Con el disco "Traficando un amanecer" se lanza al ruedo musical como solista en los años 90 y su canción "Quién te ha dicho que el amor es fácil" se convierte en un éxito avasallador. Luego vinieron grandes éxitos como “Aunque no sé dónde estás”, "Duro de matar" y "Basta con que estés".

Temas
Te puede interesar

S Revista celebra Miami con una noche de arte, música y orgullo latino

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 27 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Te puede interesar

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración
Juan Carlos Porras, congresista estatal de Florida. 
UN ALIVIO

Florida: Representante Porras quiere eximir del pago de impuestos locales a mayores de 65 años

La mexicana Fatima Bosch (C) es coronada mientras celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

En imágenes: Reviva momentos finales de Miss Universo 2025

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
CRISIS

Edmundo González Urrutia alerta sobre emergencia nutricional en Venezuela

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales