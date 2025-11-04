Hilary Duff estrena "Mature", sencillo con el que regresa a la música

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Falta poco para que los fanáticos de Hilary Duff vuelvan a disfrutar de sus canciones. La actriz y cantante anunció que el 6 de noviembre estrena Mature, sencillo con el que regresa a la música tras 10 años de ausencia, en los que se dedicó a su familia y a la actuación.

"Me alegro mucho de que finalmente puedas escucharlo. He mantenido esto en secreto demasiado tiempo" escribió la ex estrella Disney en una publicación de Instagram, en la que se aprecia la portada del single.

Meses atrás, Duff había develado que había regresado al estudio y trabajaba en nueva música. La intérprete tiene un contrato con Atlantic Records, sello discográfico del que forman partes estrellas como Bruno Mars o Ed Sheeran, y bandas como Coldplay.

Proyectos

El último álbum que lanzó Hilary fue Breathe In. Breath Out, en 2015, de la mano de RCA Records, propiedad de Sony Music Entertainment y la segunda discográfica más antigua de Estados Unidos.

Según reseñó la revista ¡HOLA!, fuentes cercanas a la cantante el sencillo explora una carga emocional y un tono más íntimo en comparación a las canciones que en el pasado Duff presentó.

Hilary también prepara una serie documental sobre su vida, que recopila momentos importantes de su trayectoria profesional. La producción está dirigida por Sam Wrench, el director londinense responsable del documental Taylor Swift: The Eras Tour.

Si bien Hilary no ha estado activa en la industria musical, sí se ha hecho sentir en la pantalla. En 2019, protagonizó The Haunting of Sharon Tate; y dio vida a Sophie Tompkins en la secuela de How I Met Your Mother, How I Met Your Father.