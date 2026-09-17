viernes 18  de  septiembre 2026
CONSEJOS

El celular, testigo tras un accidente: cómo la evidencia digital puede ayudar a las víctimas

Jany Martínez-Ward, abogada y socia fundadora de Ward Law, explica los procedimientos a seguir inmediatamente

La abogada Jany Martínez-Ward.&nbsp;

La abogada Jany Martínez-Ward. 

Cortesía
Por JAVIER MORALES

MIAMI.- En un accidente causado por un conductor distraído, inmediatamente se piensa en alguien enviando un mensaje de texto mientras está al volante. Pero la distracción va mucho más allá de los mensajes: comer, maquillarse, cambiar la estación de radio, programar el GPS, mirar una aplicación de navegación, hablar con pasajeros o simplemente interactuar con el teléfono pueden quitarle al conductor la atención que necesita para reaccionar a tiempo.

Para las víctimas de un accidente, esto plantea una pregunta importante: ¿cómo podemos saber qué estaba haciendo realmente el otro conductor en los segundos antes del impacto?

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“Hoy, un teléfono celular, las cámaras de seguridad y otros dispositivos pueden dejar un rastro digital que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido. En la investigación de un accidente, puede ser importante determinar si el conductor estaba utilizando su teléfono y, sobre todo, qué estaba haciendo”, explica Jany Martínez-Ward, abogada de accidentes y socia fundadora de Ward Law.

La experta asegura que una llamada, mensajes u otras interacciones con el dispositivo pueden ser evidencia potencialmente relevante.

Sin embargo, no toda la información está disponible automáticamente. Dependiendo del caso, la jurisdicción y el tipo de registro, obtener ciertos datos puede requerir un proceso legal.

“Una investigación completa no debería limitarse a preguntar si el chofer estaba enviando mensajes. La pregunta debería ser qué estaba haciendo en los momentos previos al accidente. Hay muchas conductas que pueden ser relevantes si apartaron su atención y contribuyeron al accidente: cámaras en calles, negocios o propiedades cercanas pueden ser muy importantes y sus grabaciones pueden ayudar a demostrar lo que realmente ocurrió, pero muchas se borran o se sobrescriben con el tiempo”, añade Martínez-Ward.

¿Qué pueden hacer las víctimas?

Aunque la salud y seguridad deben ser la prioridad a la hora de un accidente, es de gran importancia preservar la evidencia:

1. Llame al 911 o a la policía para levantar un informe policial.

2. Tome fotografías y videos. Documente la escena, los vehículos, las condiciones de la carretera, las señales y cualquier detalle que pueda desaparecer rápidamente.

3. Busque testigos. Obtenga sus nombres y datos de contacto si es posible. Un testigo puede haber visto al conductor utilizando el teléfono o realizando otra actividad antes del impacto.

4. Identifique cámaras cercanas. Negocios, viviendas, estacionamientos, intersecciones y vehículos pueden contar con cámaras que hayan captado el accidente o los segundos anteriores.

5. No borre ni altere la evidencia digital. Guarde fotografías, videos, mensajes y cualquier información relacionada con el accidente.

6. Consulte con un abogado antes de asumir que no existe evidencia. Un abogado de lesiones personales puede determinar qué evidencia podría ser relevante y qué pasos legales pueden ser necesarios para preservarla u obtenerla.

La tecnología está cambiando la manera en que investigamos los accidentes. Para las víctimas, eso significa que la verdad sobre lo ocurrido podría estar en más lugares de los que imaginamos.

El objetivo no es simplemente demostrar que alguien estaba distraído. Es reconstruir lo sucedido para que una víctima tenga la mejor oportunidad posible de obtener justicia y la compensación que merece.

Jany Martínez-Ward es una destacada abogada de accidentes y socia fundadora de Ward Law, con una trayectoria enfocada en proteger los derechos de la comunidad hispana en Estados Unidos. @janymartinezward - www.855dolor55.com/

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