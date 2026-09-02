jueves 3  de  septiembre 2026
LIBRO

El Dr. Eduardo Cardona presenta "Top Injector: 5 claves del Método Cardona para dominar el arte de los inyectables"

El nuevo libro propone una mirada científica a la medicina estética para transformar la manera en que los profesionales entienden, evalúan y realizan tratamientos con inyectables

El Dr. Eduardo Cardona junto a su libro.&nbsp;

El Dr. Eduardo Cardona junto a su libro. 

Cortesía
Por JAVIER MORALES

MIAMI.- En una industria estética marcada por tendencias, el Dr. Eduardo Cardona presenta “Top Injector: 5 Claves del Método Cardona para dominar el Arte de los Inyectables”, una guía dirigida a médicos estéticos, inyectores y profesionales de la salud que buscan elevar su práctica desde el conocimiento científico, el criterio médico y el pensamiento crítico.

Más que un manual de técnicas, el libro propone una nueva manera de aproximarse a la medicina estética: entender antes de inyectar, evaluar antes de tratar y desarrollar criterio antes de seguir tendencias.

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A través del Método Cardona®, el Dr. Cardona comparte cinco pilares que considera fundamentales para alcanzar resultados naturales, seguros y éticos:

  • Anatomía facial aplicada: Comprender las estructuras anatómicas y su relación con los tratamientos estéticos.
  • Comprensión del envejecimiento: Analizar cómo cambia el rostro con el paso del tiempo para desarrollar estrategias de tratamiento individualizadas.
  • Evaluación del paciente: Aprender a observar, analizar y determinar qué necesita realmente cada paciente antes de establecer un plan.
  • Seguridad: Priorizar el conocimiento, la prevención y la toma de decisiones responsables como elementos esenciales de cualquier procedimiento.
  • Desarrollo de técnica avanzada: Perfeccionar las habilidades necesarias para aplicar conocimientos científicos y criterio clínico en la práctica.

Uno de los principales mensajes de “Top Injector” es que convertirse en un verdadero experto va mucho más allá de dominar una técnica o conocer el producto de moda.

En un momento en que las redes sociales han transformado la manera en que se consumen y promocionan los tratamientos estéticos, el Dr. Cardona plantea la importancia de que los profesionales desarrollen la capacidad de analizar, cuestionar y tomar decisiones basadas en conocimiento, en lugar de replicar tendencias.

“El objetivo no es enseñar a los profesionales a hacer lo que todos están haciendo, sino ayudarlos a desarrollar el criterio necesario para entender por qué hacen lo que hacen”, plantea el enfoque del Método Cardona. “El objetivo no es enseñar a los profesionales a hacer lo que todos están haciendo, sino ayudarlos a desarrollar el criterio necesario para entender por qué hacen lo que hacen”, plantea el enfoque del Método Cardona.

El libro también aborda la importancia de buscar resultados que respeten la individualidad del paciente, alejándose de fórmulas universales y de una visión de la medicina estética basada únicamente en cambios visibles.

Con “Top Injector”, el Dr. Cardona busca convertirse en una referencia educativa para profesionales que desean diferenciarse en una industria cada vez más competitiva y sofisticada.

Dr. Eduardo Cardona celebró en mayo la graduación de más de 3.00 profesionales médicos entrenados bajo el Programa de Medicina Estética Método Cardona®, una estructura educativa compuesta por 7 módulos y 64 horas de formación especializada que busca fortalecer la seguridad clínica, el conocimiento anatómico y la toma de decisiones basadas en evidencia. El programa, desarrollado e impartido desde Miami a través de Boribana Medical Training (BMT), ha reunido durante los últimos cuatro años a médicos, odontólogos y enfermeros practicantes, provenientes de distintas regiones de Estados Unidos. Con más de 22.000 casos documentados, The Cardona Method® se ha consolidado como un referente en seguridad, naturalidad y excelencia en resultados estéticos.

“Top Injector: 5 Claves del Método Cardona para dominar el Arte de los Inyectables”, del Dr. Eduardo Cardona, ya está disponible aquí.

Sobre el Dr. Eduardo Cardona

El Dr. Eduardo Cardona es profesor especializado en medicina estética y creador del Método Cardona®, una metodología enfocada en integrar anatomía facial, comprensión del envejecimiento, evaluación del paciente, seguridad y desarrollo técnico para promover una práctica estética basada en conocimiento y criterio médico.

A través de su trabajo clínico y educativo, Dr. Cardona busca impulsar una evolución en la manera en que los profesionales abordan los tratamientos con inyectables.

Para conocer más sobre el Dr. Eduardo Cardona y su metodología, síguelo en redes: @drcardonaedu | @boribanamedicaltraining | @diariodebellezapodcast

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