lunes 10  de  noviembre 2025
Coral Gables

El Festival del Ron de Miami cierra con éxito su 16 edición en Coral Gables

La décimo sexta edición del encuentro reunió a productores, expertos y entusiastas del ron en un fin de semana lleno de catas, charlas y presentaciones exclusivas.

Robin and Rob Burr, fundadores del Miami Rum Renaissance Festival, comparten un momento durante la edición de 2025 en Miami.

Robin and Rob Burr, fundadores del Miami Rum Renaissance Festival, comparten un momento durante la edición de 2025 en Miami.

Equipo de Ron 1903 en su stand durante el Festival del Ron de Miami 2025.

Equipo de Ron 1903 en su stand durante el Festival del Ron de Miami 2025.

Rob Burr y el equipo del Festival del Ron celebran el lanzamiento del ron Mai-Kai. ¡Un nuevo sabor que conquista paladares!

Rob Burr y el equipo del Festival del Ron celebran el lanzamiento del ron Mai-Kai. ¡Un nuevo sabor que conquista paladares!

Ambientes de celebración y camaradería durante una nueva edición del Festival del Ron

Ambientes de celebración y camaradería durante una nueva edición del Festival del Ron

Expositores y visitantes disfrutan de una jornada dedicada al arte y la cultura del ron.

Expositores y visitantes disfrutan de una jornada dedicada al arte y la cultura del ron.

El Festival del Ron reúne a amantes, productores y expertos para compartir su pasión por este emblemático destilado.

El Festival del Ron reúne a amantes, productores y expertos para compartir su pasión por este emblemático destilado.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera
MIAMI. – Con una asistencia que superó las expectativas, el pasado fin de semana se celebró en Coral Gables la décimo sexta edición del Festival del Ron de Miami, una cita que volvió a reunir a productores, expertos y amantes del ron provenientes de distintas partes del mundo.

El evento se desarrolló entre el Marriott Courtyard, donde el sábado tuvieron lugar las conferencias y talleres especializados, y el Coral Gables Woman’s Club, sede el domingo de la gran cata que permitió a los asistentes descubrir nuevas etiquetas, ediciones especiales y clásicos del Caribe.

Durante dos días, el público recorrió los salones del festival entre aromas dulces y notas añejas, participando en degustaciones guiadas, charlas temáticas y experiencias sensoriales que celebraron la cultura del ron. Una de las actividades más comentadas fue el maridaje entre ron y chocolate de Santa Lucía, que combinó el cacao artesanal de la isla con rones de distintos orígenes.

Como en cada edición, hubo una primicia: el lanzamiento del ron Mai-Kai, una mezcla inspirada en Barbados y Jamaica que rinde homenaje al icónico restaurante del mismo nombre.

Al cierre del encuentro, Rob y Robin Burr, fundadores del festival, expresaron su satisfacción por los resultados. Se dijeron “muy felices con todo lo acontecido durante el fin de semana” y sorprendidos por la gran afluencia de asistentes, a quienes agradecieron el entusiasmo y la energía que marcaron esta edición.

Ambos extendieron además una invitación a regresar el próximo año, cuando el Festival del Ron de Miami celebrará una nueva cita con los sabores, las historias y las tradiciones que hacen del ron una de las bebidas más emblemáticas del Caribe

