El Festival del Ron de Miami celebra su 16 edición con los mejores rones del mundo

MIAMI. – Para Rob Burr no existe un ron preferido. Así lo asegura durante una entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS , mientras muestra con orgullo los estantes de su impresionante colección personal. En su casa, un bar rústico da cabida a cada botella que guarda una historia distinta: rones de Venezuela, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Haití, Barbados, Jamaica, Guatemala, Santa Lucía, Cuba y muchas otras regiones del Caribe.

“Si observas las reservas que tenemos aquí, verás que nuestro objetivo es comprender a fondo cada ron y cada país productor. Es un trabajo minucioso: viajamos, visitamos las destilerías, probamos los rones con cuidado, tomamos notas detalladas, y toda esa información la recopilamos en nuestra guía del ron, una herramienta que nos ayuda a entender la impresionante diversidad que existe de rones a nivel mundial”, asegura.

Esa pasión lo llevó, junto a su esposa Robin, a fundar el Annual Miami Rum Fest – Rum Renaissance Tasting Event, considerado uno de los encuentros más antiguos y destacados de cata de ron en Estados Unidos.

Este 2025, el festival celebra su 16.ª edición, reuniendo una vez más a productores, expertos y entusiastas del ron de todo el planeta.

El evento se desarrollará entre el Marriott Courtyard (2051 South Le Jeune Road) y el Coral Gables Woman’s Club (1001 East Ponce de Leon Blvd). Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de seminarios especializados, catas guiadas y presentaciones de nuevas etiquetas. El sábado 8, entre las 12:30 y las 5:00 p.m., el Marriott Courtyard será sede de las charlas y talleres sobre la cultura del ron. El domingo 9, en el mismo horario, el Coral Gables Woman’s Club abrirá sus puertas para la cata principal, donde se exhibirán nuevos lanzamientos, ediciones limitadas, añejos y clásicos favoritos.

“Uno de los encuentros más esperados es el seminario de maridaje entre ron y chocolate. En la isla de Santa Lucía, existen plantaciones de cacao extraordinarias donde se produce un chocolate de altísima calidad, y tendremos la oportunidad de probarlo junto con una selección de rones. Será, sin duda, una experiencia sensorial única”, adelanta Burr. Añade, además: “El Festival del Ron de Miami se ha convertido en una oportunidad excepcional para que las personas descubran el fascinante mundo del ron, disfruten del ambiente y aprendan mientras prueban diferentes variedades. Cada ron proviene de un país distinto, con su propia historia, tradiciones y cultura. Por eso, este evento es una forma maravillosa de reunir en un mismo lugar a representantes de todo el Caribe y de otras partes del mundo, cada uno presentando su ron y compartiendo la esencia de su origen. Es, sin duda, una jornada perfecta para cualquier amante del ron.”

Los boletos ya están disponibles en el sitio oficial Rum Renaissance Festival – Miami Rum Fest o llamando al 305-350-0764.

“Cada año reunimos los mejores rones del mundo y compartimos con amigos, colegas y entusiastas un fin de semana dedicado por completo a esta bebida legendaria. Nos apasiona descubrir nuevos rones y, sobre todo, compartir ese conocimiento con la gente. Por eso, dispondremos de amplios salones donde estarán presentes las principales marcas, brindándonos la oportunidad de conocerlas, conversar con sus representantes, probar sus productos y descubrir los matices que distinguen a los rones del Caribe y del resto del mundo”, apunta.

Fiel a la tradición, el festival trae una sorpresa en cada edición: un ron exclusivo, y esta no será la excepción.

“Este año podrán conocer el nuevo ron Mai-Kai, una mezcla especial elaborada con antiguos alambiques de Barbados y Jamaica. Es una creación magnífica, solo hay que ver su presentación: la caja está llena de detalles, con la historia del ron y la del icónico restaurante Mai-Kai. Es un producto realmente hermoso, y el Festival del Ron de Miami será el primer lugar donde podrán verlo y probarlo.”

La invitación está hecha: “descubran el alma del Caribe sin salir de Miami. Vengan con sus amigos, disfruten del ambiente y vivan una experiencia inolvidable”, me dice Rob, mientras me sirve un trago del Mai-Kai y, sin esperar al festival, me adelanto a saborearlo.