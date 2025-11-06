jueves 6  de  noviembre 2025
EVENTOS

El Festival del Ron de Miami celebra su 16 edición con los mejores rones del mundo

El evento tendrá lugar en Coral Gables los días 8 y 9 de noviembre próximos

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera
Embed

MIAMI. – Para Rob Burr no existe un ron preferido. Así lo asegura durante una entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, mientras muestra con orgullo los estantes de su impresionante colección personal. En su casa, un bar rústico da cabida a cada botella que guarda una historia distinta: rones de Venezuela, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Haití, Barbados, Jamaica, Guatemala, Santa Lucía, Cuba y muchas otras regiones del Caribe.

“Si observas las reservas que tenemos aquí, verás que nuestro objetivo es comprender a fondo cada ron y cada país productor. Es un trabajo minucioso: viajamos, visitamos las destilerías, probamos los rones con cuidado, tomamos notas detalladas, y toda esa información la recopilamos en nuestra guía del ron, una herramienta que nos ayuda a entender la impresionante diversidad que existe de rones a nivel mundial”, asegura.

Lee además
Jaelan Phillips (#15) de los Miami Dolphins calienta antes del partido contra los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium el 26 de octubre de 2025 en Atlanta, Georgia. 
Fútbol Americano

Miami Dolphins traspasan a Jaelan Phillips a los Eagles a cambio de una selección del Draft 2026
Ryan Castro se presenta en la ceremonia de la novena edición de los Latin AMAs el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Esa pasión lo llevó, junto a su esposa Robin, a fundar el Annual Miami Rum Fest – Rum Renaissance Tasting Event, considerado uno de los encuentros más antiguos y destacados de cata de ron en Estados Unidos.

Este 2025, el festival celebra su 16.ª edición, reuniendo una vez más a productores, expertos y entusiastas del ron de todo el planeta.

El evento se desarrollará entre el Marriott Courtyard (2051 South Le Jeune Road) y el Coral Gables Woman’s Club (1001 East Ponce de Leon Blvd). Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de seminarios especializados, catas guiadas y presentaciones de nuevas etiquetas. El sábado 8, entre las 12:30 y las 5:00 p.m., el Marriott Courtyard será sede de las charlas y talleres sobre la cultura del ron. El domingo 9, en el mismo horario, el Coral Gables Woman’s Club abrirá sus puertas para la cata principal, donde se exhibirán nuevos lanzamientos, ediciones limitadas, añejos y clásicos favoritos.

“Uno de los encuentros más esperados es el seminario de maridaje entre ron y chocolate. En la isla de Santa Lucía, existen plantaciones de cacao extraordinarias donde se produce un chocolate de altísima calidad, y tendremos la oportunidad de probarlo junto con una selección de rones. Será, sin duda, una experiencia sensorial única”, adelanta Burr. Añade, además: “El Festival del Ron de Miami se ha convertido en una oportunidad excepcional para que las personas descubran el fascinante mundo del ron, disfruten del ambiente y aprendan mientras prueban diferentes variedades. Cada ron proviene de un país distinto, con su propia historia, tradiciones y cultura. Por eso, este evento es una forma maravillosa de reunir en un mismo lugar a representantes de todo el Caribe y de otras partes del mundo, cada uno presentando su ron y compartiendo la esencia de su origen. Es, sin duda, una jornada perfecta para cualquier amante del ron.”

Los boletos ya están disponibles en el sitio oficial Rum Renaissance Festival – Miami Rum Fest o llamando al 305-350-0764.

“Cada año reunimos los mejores rones del mundo y compartimos con amigos, colegas y entusiastas un fin de semana dedicado por completo a esta bebida legendaria. Nos apasiona descubrir nuevos rones y, sobre todo, compartir ese conocimiento con la gente. Por eso, dispondremos de amplios salones donde estarán presentes las principales marcas, brindándonos la oportunidad de conocerlas, conversar con sus representantes, probar sus productos y descubrir los matices que distinguen a los rones del Caribe y del resto del mundo”, apunta.

Fiel a la tradición, el festival trae una sorpresa en cada edición: un ron exclusivo, y esta no será la excepción.

“Este año podrán conocer el nuevo ron Mai-Kai, una mezcla especial elaborada con antiguos alambiques de Barbados y Jamaica. Es una creación magnífica, solo hay que ver su presentación: la caja está llena de detalles, con la historia del ron y la del icónico restaurante Mai-Kai. Es un producto realmente hermoso, y el Festival del Ron de Miami será el primer lugar donde podrán verlo y probarlo.”

WhatsApp Image 2025-11-06 at 10.06.42 AM (1)

La invitación está hecha: “descubran el alma del Caribe sin salir de Miami. Vengan con sus amigos, disfruten del ambiente y vivan una experiencia inolvidable”, me dice Rob, mientras me sirve un trago del Mai-Kai y, sin esperar al festival, me adelanto a saborearlo.

Temas
Te puede interesar

MLS suspende a Suárez para juego decisivo de playoffs con Inter Miami

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Lionel Messi recibe la llave de la ciudad de Miami: "Me siento muy honrado por esto"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
EEUU

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

El presidente Donald Trump habla en el Foro Empresarial Estadounidense en el Kaseya Center en Miami el 5 de noviembre de 2025.
POLÍTICA

Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

Te puede interesar

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Por Carlos Armando Cabrera
El presidente Donald J. Trump durante la firma de un acuerdo con dos grandes farmacéuticas sobre el precio de medicamentos contra la obesidad.
EEUU

Trump anuncia acuerdo para reducir precio de medicamentos contra la obesidad

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

 La expresidenta boliviana Jeanine Áñez (izq.) sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz el 6 de noviembre de 2025. 
JUSTICIA

Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez sale de prisión tras anulación de condena