martes 28  de  julio 2026
ARTE Y BOXEO

El lujo que se conquista: Maestros Joyeros y WBC presentan el anillo que solo unos cuantos podrán llevar

La alianza entre Maestros Joyeros y el World Boxing Council (WBC) fusiona el arte de la alta joyería con la máxima expresión del deporte

El nuevo Championship Ring simboliza años de disciplina, resiliencia y excelencia.

El nuevo Championship Ring simboliza años de disciplina, resiliencia y excelencia.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En un mundo donde la exclusividad suele medirse por el acceso, hay piezas cuyo verdadero valor radica en el mérito. No se adquieren en una boutique, no responden a tendencias y tampoco están disponibles para quien pueda pagarlas. Simplemente se ganan.

Así nace la alianza entre Maestros Joyeros y el World Boxing Council (WBC), una colaboración que fusiona el arte de la alta joyería con la máxima expresión del deporte para crear uno de los reconocimientos más exclusivos del boxeo profesional.

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El nuevo Championship Ring no solo representa una victoria; también simboliza años de disciplina, resiliencia y excelencia. Únicamente cuatro campeones al año tendrán el privilegio de recibir una de estas piezas, diseñadas especialmente para inmortalizar el momento más importante de sus carreras.

Cada anillo es una muestra del savoir-faire que distingue a Maestros Joyeros. Fabricado en oro blanco de 14 quilates, incorpora una extraordinaria composición de diamantes naturales de mina, cortes baguette, princess, diamantes negros y zafiros Fancy, cuidadosamente seleccionados para crear una pieza de impecable sofisticación.

Su elaboración requiere un proceso artesanal de alta precisión, donde técnicas como el montado invisible permiten que los diamantes parezcan suspendidos sobre el metal, aportando una estética limpia, contemporánea y sumamente elegante.

Pero el verdadero valor de esta creación no reside únicamente en sus materiales. Cada diseño será personalizado para reflejar la esencia del campeón que lo porte, convirtiendo cada anillo en una pieza irrepetible que acompañará una historia de esfuerzo y superación.

La alianza también confirma el momento que vive Maestros Joyeros, empresa mexicana que ha llevado el talento artesanal nacional a nuevos escenarios internacionales. Liderada por César A. Villegas, la firma continúa demostrando que el lujo mexicano puede dialogar con las instituciones deportivas más importantes del mundo sin perder la esencia que la distingue.

Porque hoy el lujo ya no se define únicamente por aquello que brilla. También se define por todo lo que representa.

Y en este caso, representa el honor de pertenecer a un grupo extraordinariamente reducido: el de quienes escriben su nombre en la historia del boxeo mundial.

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