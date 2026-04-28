El Miami Strategic Intelligence Institute participa en Conferencia de Seguridad Hemisférica de FIU

MIAMI— El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) anuncia su apoyo y participación activa en la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2026 (HSC), del 5 al 8 de mayo, en Florida International University (FIU), en Miami.
MSI² aporta visión estratégica, experiencia en políticas públicas y nueva investigación a uno de los principales foros de seguridad del hemisferio
MIAMI— El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) anuncia su apoyo y participación activa en la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2026 (HSC), del 5 al 8 de mayo, en Florida International University (FIU), en Miami.
Organizada por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de FIU, la conferencia reúne a presidentes, ministros de defensa, altos funcionarios gubernamentales, líderes militares, académicos y expertos del sector privado de toda América para abordar los desafíos de seguridad más urgentes que enfrenta el hemisferio occidental, incluyendo el crimen transnacional, las amenazas cibernéticas y la creciente influencia de China y Rusia.
La conferencia abordará una amplia gama de amenazas interconectadas y desafíos estratégicos que están dando forma al hemisferio occidental. Las conversaciones clave analizarán la evolución del crimen organizado transnacional, el papel de la ciberseguridad y los delitos financieros en el debilitamiento de la resiliencia nacional, así como la creciente influencia de actores extrarregionales como China y Rusia.
La agenda también examinará las implicaciones estratégicas de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, el papel del sector privado en la protección de infraestructuras críticas y cadenas de suministro, y la creciente intersección entre economías ilícitas y mercados formales.
Además, varias sesiones se centrarán en entornos de gobernanza frágiles, incluyendo desarrollos en Venezuela, Cuba y Haití, así como en la necesidad de respuestas coordinadas y multilaterales frente a amenazas complejas y transfronterizas.
Como parte de su participación, MSI² intervendrá en paneles de expertos contribuyendo a debates de alto nivel sobre competencia geopolítica, geoeconomía e influencia autoritaria en la región. El think tank también contará con una mesa de exhibición dedicada, donde los asistentes podrán interactuar directamente con el liderazgo de MSI², conocer sus iniciativas de investigación, formación y asesoría, y explorar oportunidades de colaboración.
Por parte de MSI², dos miembros sénior del Instituto participarán directamente en los paneles de alto nivel de la conferencia. El Dr. Angel A. Diaz, miembro sénior de MSI², participará en el panel The Future of Warfare: Space, Cyber, and Autonomous Systems, abordando el papel en evolución de las tecnologías emergentes en los conflictos modernos. El Dr. Rafael Marrero, fundador y CEO de MSI², participará en el panel External Powers in the Americas: Shifting the Security Landscape, donde examinará las implicaciones estratégicas de los actores extrarregionales y su creciente influencia en el hemisferio.
Uno de los elementos destacados de la presencia de MSI² en la conferencia será la presentación de su más reciente libro, Socialimperialismo chino: La creciente influencia del Partido Comunista Chino en América Latina, escrito por el CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret.) y el Dr. Rafael Marrero. Durante el evento, el CDR Gutiérrez presentará el libro e interactuará directamente con los asistentes, ofreciendo una perspectiva sobre la creciente influencia del Partido Comunista Chino en la región y sus implicaciones estratégicas para el hemisferio occidental. El libro estará disponible en el lugar para su distribución y discusión.
El Dr. Brian Fonseca, Director del Jack D. Gordon Institute y Vicepresidente de Investigación en Defensa y Seguridad Nacional en FIU, subrayó la importancia de la conferencia:
Asimismo, enfatizó que la conferencia busca “impactar la innovación en políticas” en toda la región.
El Dr. Rafael Marrero, fundador y CEO de MSI², destacó la misión del Instituto:
La participación de MSI² refleja su creciente papel como un think tank de primer nivel en el hemisferio occidental, dedicado a promover la seguridad nacional de Estados Unidos, la soberanía económica y la resiliencia estratégica mediante formación, investigación y una participación de alto impacto.
El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) es un think tank no partidista fundado por el Dr. Rafael Marrero que promueve la democracia y la prosperidad en América Latina, al tiempo que aborda el desafío global que representa la República Popular China. MSI² impulsa la investigación en políticas públicas, la inteligencia estratégica, la formación y los servicios de consultoría, ofreciendo soluciones innovadoras y aplicables en los ámbitos geopolítico, económico y tecnológico.