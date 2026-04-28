El Miami Strategic Intelligence Institute participa en Conferencia de Seguridad Hemisférica de FIU

MIAMI — El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) anuncia su apoyo y participación activa en la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2026 (HSC), del 5 al 8 de mayo, en Florida International University (FIU), en Miami.

Organizada por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de FIU, la conferencia reúne a presidentes, ministros de defensa, altos funcionarios gubernamentales, líderes militares, académicos y expertos del sector privado de toda América para abordar los desafíos de seguridad más urgentes que enfrenta el hemisferio occidental, incluyendo el crimen transnacional, las amenazas cibernéticas y la creciente influencia de China y Rusia.

Una plataforma de primer nivel para el diálogo de seguridad hemisférica

La conferencia abordará una amplia gama de amenazas interconectadas y desafíos estratégicos que están dando forma al hemisferio occidental. Las conversaciones clave analizarán la evolución del crimen organizado transnacional, el papel de la ciberseguridad y los delitos financieros en el debilitamiento de la resiliencia nacional, así como la creciente influencia de actores extrarregionales como China y Rusia.

La agenda también examinará las implicaciones estratégicas de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, el papel del sector privado en la protección de infraestructuras críticas y cadenas de suministro, y la creciente intersección entre economías ilícitas y mercados formales.

Además, varias sesiones se centrarán en entornos de gobernanza frágiles, incluyendo desarrollos en Venezuela, Cuba y Haití, así como en la necesidad de respuestas coordinadas y multilaterales frente a amenazas complejas y transfronterizas.

Presencia estratégica y presentación de libro

Como parte de su participación, MSI² intervendrá en paneles de expertos contribuyendo a debates de alto nivel sobre competencia geopolítica, geoeconomía e influencia autoritaria en la región. El think tank también contará con una mesa de exhibición dedicada, donde los asistentes podrán interactuar directamente con el liderazgo de MSI², conocer sus iniciativas de investigación, formación y asesoría, y explorar oportunidades de colaboración.

Por parte de MSI², dos miembros sénior del Instituto participarán directamente en los paneles de alto nivel de la conferencia. El Dr. Angel A. Diaz, miembro sénior de MSI², participará en el panel The Future of Warfare: Space, Cyber, and Autonomous Systems, abordando el papel en evolución de las tecnologías emergentes en los conflictos modernos. El Dr. Rafael Marrero, fundador y CEO de MSI², participará en el panel External Powers in the Americas: Shifting the Security Landscape, donde examinará las implicaciones estratégicas de los actores extrarregionales y su creciente influencia en el hemisferio.

Uno de los elementos destacados de la presencia de MSI² en la conferencia será la presentación de su más reciente libro, Socialimperialismo chino: La creciente influencia del Partido Comunista Chino en América Latina, escrito por el CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret.) y el Dr. Rafael Marrero. Durante el evento, el CDR Gutiérrez presentará el libro e interactuará directamente con los asistentes, ofreciendo una perspectiva sobre la creciente influencia del Partido Comunista Chino en la región y sus implicaciones estratégicas para el hemisferio occidental. El libro estará disponible en el lugar para su distribución y discusión.

El Dr. Brian Fonseca, Director del Jack D. Gordon Institute y Vicepresidente de Investigación en Defensa y Seguridad Nacional en FIU, subrayó la importancia de la conferencia:

“Creamos un espacio donde líderes de pensamiento del gobierno, la academia, los centros de investigación y la sociedad civil analizan los desafíos más urgentes del hemisferio”. “Creamos un espacio donde líderes de pensamiento del gobierno, la academia, los centros de investigación y la sociedad civil analizan los desafíos más urgentes del hemisferio”.

Asimismo, enfatizó que la conferencia busca “impactar la innovación en políticas” en toda la región.

El Dr. Rafael Marrero, fundador y CEO de MSI², destacó la misión del Instituto:

“La Conferencia de Seguridad Hemisférica es una de las plataformas más importantes en las Américas para traducir la inteligencia estratégica en acciones relevantes para las políticas públicas. MSI² se enorgullece de apoyar el liderazgo de FIU y de contribuir con análisis rigurosos y aplicables que ayudan a los responsables de políticas, profesionales e instituciones a comprender mejor y responder al complejo entorno de amenazas que está configurando nuestro hemisferio”. “La Conferencia de Seguridad Hemisférica es una de las plataformas más importantes en las Américas para traducir la inteligencia estratégica en acciones relevantes para las políticas públicas. MSI² se enorgullece de apoyar el liderazgo de FIU y de contribuir con análisis rigurosos y aplicables que ayudan a los responsables de políticas, profesionales e instituciones a comprender mejor y responder al complejo entorno de amenazas que está configurando nuestro hemisferio”.

La participación de MSI² refleja su creciente papel como un think tank de primer nivel en el hemisferio occidental, dedicado a promover la seguridad nacional de Estados Unidos, la soberanía económica y la resiliencia estratégica mediante formación, investigación y una participación de alto impacto.

Sobre MSI²

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) es un think tank no partidista fundado por el Dr. Rafael Marrero que promueve la democracia y la prosperidad en América Latina, al tiempo que aborda el desafío global que representa la República Popular China. MSI² impulsa la investigación en políticas públicas, la inteligencia estratégica, la formación y los servicios de consultoría, ofreciendo soluciones innovadoras y aplicables en los ámbitos geopolítico, económico y tecnológico.