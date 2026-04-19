domingo 19  de  abril 2026
MUNDO

China envía formación naval a realizar maniobras en alta mar en el Pacífico oriental

Los movimientos tienen lugar dos días después de que China protestara ante Nueva Zelanda por la presencia de un avión de guerra P-8A de ese país en el espacio aéreo y zonas costeras del Mar de China Meridional

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Pekín.- Una formación naval del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China partió este domingo a través del canal de Yokoate con el fin de realizar maniobras en el Pacífico oriental, informó el Ministerio de Defensa del país asiático.

El portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del EPL, Xu Chenghua, indicó en un comunicado que la formación 133 llevará a cabo ejercicios para probar sus capacidades operativas en alta mar y apuntó que se trata de un entrenamiento de rutina previsto en el plan anual de las fuerzas armadas.

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Xu agregó que las maniobras se ajustan a la práctica y leyes internacionales y que su ejecución no tiene como objetivo específico ningún país o entidad.

Estos ejercicios se anuncian después de que este sábado el Comando del Teatro Oriental desarrollara maniobras aéreas y marítimas conjuntas de preparación para el combate en el Mar de China Meridional, donde el país asiático se disputa territorios con varias naciones vecinas.

Pekín no precisó ni las áreas concretas de las maniobras ni el número de efectivos, barcos y aviones que participaron en ellas.

Los movimientos tienen lugar, además, dos días después de que China protestara ante Nueva Zelanda por la presencia de un avión de guerra P-8A de ese país en el espacio aéreo y zonas costeras del Mar de China Meridional y el Mar Amarillo que, según el Ministerio de Exteriores chino, llevó a cabo patrullas de "reconocimiento cercano y acoso" que implicaron riesgo para el tráfico aéreo civil.

China reclama la soberanía sobre prácticamente la totalidad del Mar de China Meridional, una reivindicación que choca con las demandas territoriales de países como Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunéi por esta región estratégica, por donde transita alrededor del 30% del comercio marítimo global y que cuenta con potenciales reservas de petróleo y gas.

FUENTE: EFE

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