FIU convoca en Miami a líderes del hemisferio para hacer frente al crimen transnacional, la ciberseguridad y la influencia de China y Rusia en las Américas

MIAMI.– En un momento en que el hemisferio occidental enfrenta simultáneamente la expansión del crimen organizado transnacional, la infiltración de actores extrarregionales como China y Rusia, y una crisis de gobernanza que no distingue fronteras, Miami volverá a ser el epicentro del debate estratégico más relevante de las Américas.

Del 5 al 8 de mayo próximo, la Florida International University (FIU) será sede de la 11ª edición de la Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC, por sus siglas en inglés), un foro que en una década de existencia se ha consolidado como la plataforma de diálogo de mayor nivel en la región para abordar los desafíos que definen la agenda de seguridad del continente.

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Organizada por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de FIU en co-organización con la Fundación TAEDA de Argentina, la HSC reunirá durante cuatro días a presidentes, ministros de Defensa, jefes militares, embajadores, directores ejecutivos, académicos y expertos del sector privado de todo el hemisferio. No se trata de una conferencia más: es el espacio donde la inteligencia estratégica se convierte en política pública.

"Creamos un espacio donde líderes de pensamiento del gobierno, la academia, los centros de investigación y la sociedad civil analizan los desafíos más urgentes del hemisferio", señaló el Dr. Brian Fonseca, Director del Jack D. Gordon Institute y Vicerrector de Investigación en Defensa y Seguridad Nacional de FIU.

Para Fonseca, el objetivo central es "impactar la innovación en políticas" en toda la región, una misión que, en el contexto actual, adquiere una urgencia sin precedentes.

Una agenda moldeada por la coyuntura

La edición 2026 llega en un contexto de acelerada transformación del paisaje de seguridad regional. La presencia de Rusia y China en los flujos migratorios, la penetración de organizaciones criminales transnacionales en economías formales, el uso de tecnologías emergentes para el lavado de activos y la minería ilegal en territorios de alta biodiversidad componen un cuadro de amenazas que desborda las capacidades individuales de cada Estado.

La agenda de este año refleja esa complejidad. Entre los temas centrales figuran las dinámicas migratorias vinculadas a la influencia de Moscú y Pekín, la ciberseguridad y los crímenes financieros que comprometen la seguridad económica y nacional, el papel del sector privado como actor estratégico en la seguridad hemisférica, la minería ilegal, la economía del crimen organizado y transnacional, y la protección de infraestructura crítica y cadenas de abastecimiento.

Además, la conferencia incluirá talleres preconferenciales el 5 de mayo sobre cuatro focos de atención inmediata: Venezuela y Cuba ante la posibilidad de reformas o profundización de sus crisis; la evolución y alcance del crimen transnacional; Haití en la encrucijada; y el Estado de derecho bajo presión en entornos frágiles.

El valor de la cooperación

En un año en que la cooperación bilateral entre Washington y sus socios regionales ha cobrado nuevo impulso —con acuerdos de seguridad suscritos recientemente entre Estados Unidos y países como Ecuador para combatir el narcotráfico y el crimen organizado— la HSC aparece como el escenario natural para elevar ese diálogo al nivel multilateral.

"Miami es la puerta de las Américas", subraya la convocatoria oficial del Instituto Gordon. Y no es una afirmación retórica: la ciudad concentra la mayor red de relaciones diplomáticas, empresariales y académicas entre América del Norte y América Latina, lo que convierte a este foro en un laboratorio único para construir respuestas regionales a amenazas que ningún país puede enfrentar en soledad.

La participación de la Fundación TAEDA como co-organizadora aporta una perspectiva suramericana de alto valor. La fundación argentina, que bajo la presidencia de Mario Montoto lleva años articulando la reflexión estratégica sobre recursos naturales, tecnología y desarrollo en el mundo hispanohablante, ha sido parte central del crecimiento de este foro como espacio de convergencia genuinamente hemisférico.

La conferencia también pondrá el foco en la innovación como herramienta de seguridad. La inteligencia artificial, los sistemas de vigilancia de nueva generación y el papel de las tecnologías disruptivas en la detección temprana de amenazas serán materia de debate entre especialistas que trabajan en la frontera entre el sector público y privado.

10 años de resultados

Desde su primera edición, la HSC ha sido escenario de intervenciones del Dr. Anthony Fauci —en el contexto de la pandemia y su impacto sobre la seguridad regional—, de generales y almirantes del Comando Sur de Estados Unidos, de expresidentes latinoamericanos y de los más altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Esa trayectoria le otorga al foro una autoridad institucional que pocos espacios académicos pueden reclamar en el continente.

Fonseca lo resume con precisión: la seguridad en América Latina y el hemisferio occidental "ha sido compleja por mucho tiempo", y la HSC se ha posicionado como "el principal foro de seguridad hemisférica del mundo" precisamente porque no rehuye esa complejidad sino que la convierte en materia de análisis y acción colectiva.

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Hosted by the @gordoninstitute at @FIU, HSC brings together top leaders from across the #Americas to tackle the hemisphere's most pressing security challenges.



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Cómo participar

Las sesiones plenarias se celebrarán del miércoles 6 al viernes 8 de mayo en el campus de FIU en Miami. Los talleres preconferenciales tendrán lugar el martes 5. Las inscripciones están disponibles en este enlace.

Para información sobre patrocinios, contactar a Estela Rotmistrovsky, CEO de Manah Group: [email protected] | +1 (786) 694-0295