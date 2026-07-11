El precio de la paz en Venezuela

La paz tiene un precio. En las sociedades que han sufrido profundas fracturas políticas, pérdida institucional, corrupción y violaciones de derechos humanos, alcanzar la paz no significa simplemente detener una confrontación o sustituir a quienes ejercen el poder. Significa algo mucho más complejo: construir las condiciones que permitan que una sociedad vuelva a confiar en sus instituciones y que cada ciudadano pueda vivir con libertad, seguridad y dignidad.

Venezuela enfrenta hoy uno de los mayores desafíos de su historia republicana. La magnitud de la crisis exige comprender que el futuro del país no puede limitarse a una transición política entendida como un simple cambio de gobierno. El verdadero reto es la construcción de una nueva República, con instituciones democráticas capaces de responder a los desafíos del siglo XXI y con una visión intergeneracional que permita entregar a las próximas generaciones un país más fuerte que el recibido.

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No se trata únicamente de reconstruir lo que fue destruido. Se trata de construir algo nuevo: un Estado constitucional moderno, eficiente, transparente y orientado hacia la búsqueda del bienestar de sus ciudadanos.

La paz como construcción institucional

La experiencia histórica demuestra que ninguna sociedad alcanza una paz duradera cuando intenta edificar el futuro sobre el silencio, el olvido o la impunidad.

La paz auténtica requiere instituciones legítimas. Requiere jueces independientes, elecciones libres, separación efectiva de poderes, respeto a los derechos humanos y mecanismos que impidan la repetición de los abusos del pasado.

La justicia transicional surge precisamente como una herramienta para sociedades que deben superar períodos de autoritarismo o conflictos internos. Como ha explicado Ruti Teitel, la justicia transicional representa un puente entre un pasado marcado por graves violaciones y un futuro basado en el Estado de Derecho.

No se trata únicamente de establecer responsabilidades, sino de transformar las instituciones para garantizar que la arbitrariedad no vuelva a convertirse en una práctica de poder.

En esa misma dirección, los principios desarrollados por Louis Joinet para las Naciones Unidas establecieron cuatro pilares fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y las garantías de no repetición.

Estos elementos serán indispensables en cualquier proceso venezolano de transición democrática.

Una sociedad no puede construir una democracia sólida sobre la negación de las víctimas, la sanción a los responsables, la ausencia de memoria o la falta de mecanismos institucionales que permitan superar las heridas del pasado. La reconciliación nacional no significa olvidar; significa construir las condiciones para una convivencia democrática basada en la verdad y la justicia.

Las lecciones del mundo

La historia ofrece experiencias que demuestran que cada nación debe encontrar su propio camino, pero también que existen principios comunes.

Sudáfrica comprendió que la reconciliación debía partir del reconocimiento de la verdad. Alemania, después de la reunificación, emprendió una profunda transformación institucional para superar las estructuras heredadas del pasado autoritario. Chile avanzó progresivamente en la consolidación democrática mediante reformas institucionales y fortalecimiento del Estado de Derecho. España logró una transición política estable mediante acuerdos nacionales acompañados de una modernización institucional.

Cada experiencia tuvo sus particularidades y sus dificultades. Ningún modelo puede ser trasladado mecánicamente a otra realidad. Venezuela deberá construir su propio camino, respetando su historia, su cultura jurídica y sus necesidades nacionales.

Pero todas esas experiencias comparten una misma enseñanza: la democracia no depende únicamente de elecciones; depende de instituciones capaces de limitar el poder y proteger al ciudadano.

Un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos

La construcción de una democracia verdadera también debe medirse por la capacidad del Estado para responder ante las tragedias que afectan la vida de la población.

Los recientes acontecimientos sísmicos ocurridos en Venezuela recuerdan que la vulnerabilidad de una nación no se expresa únicamente en sus conflictos políticos o económicos. También se manifiesta en la capacidad de sus instituciones para prevenir riesgos, coordinar respuestas y proteger a sus ciudadanos frente a emergencias.

Un terremoto es un fenómeno natural. Pero sus consecuencias dependen, en gran medida, de la fortaleza institucional de un país.

La aplicación rigurosa de normas de construcción, la planificación urbana responsable, la preparación técnica de los organismos de emergencia y la transparencia en la administración pública son factores determinantes para proteger vidas humanas.

Las tragedias naturales pueden convertirse en crisis humanas cuando existen instituciones débiles, ausencia de planificación o incapacidad estatal para responder adecuadamente.

Por ello, la construcción de una nueva Venezuela debe incorporar una visión integral de la seguridad humana. La protección del ciudadano no puede limitarse a la seguridad política o policial; debe incluir la capacidad del Estado para prevenir riesgos y actuar eficazmente cuando la sociedad más lo necesita.

Una responsabilidad con las futuras generaciones

Toda construcción nacional exige mirar más allá del presente. Una República no pertenece únicamente a quienes tienen la responsabilidad de dirigirla hoy. También pertenece a quienes nacerán mañana.

La Venezuela del futuro deberá construirse bajo un principio de responsabilidad intergeneracional: la obligación de entregar a las próximas generaciones instituciones más fuertes, una economía más estable, mejores oportunidades educativas, servicios públicos eficientes y un sistema de justicia confiable.

El desarrollo de un país no puede medirse solamente por indicadores económicos. También debe medirse por la capacidad de ofrecer a cada ciudadano oportunidades reales para desarrollar su proyecto de vida.

La democracia tiene sentido cuando protege la libertad, garantiza la igualdad ante la ley y permite que las personas puedan aspirar a una vida digna.

La búsqueda del bienestar debe ser la finalidad última de la acción del Estado. Ese bienestar comprende libertad, seguridad, educación, salud, empleo, propiedad, oportunidades económicas y confianza en las instituciones. No existe democracia plena cuando los ciudadanos carecen de las condiciones necesarias para vivir con dignidad.

El verdadero precio de la paz

El precio de la paz en Venezuela será la voluntad colectiva de construir una nueva República.

No una simple restauración del pasado, sino una nación preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Una República donde la llegada de una nueva Constitución sea una verdadera norma de convivencia; donde los jueces sean independientes; donde la función pública esté al servicio del ciudadano; donde la economía tenga reglas claras; y donde ningún venezolano tenga que abandonar su país por falta de oportunidades.

Venezuela necesita mucho más que superar una crisis política. Necesita recuperar la confianza, reconstruir los vínculos sociales y construir instituciones capaces de sostener la libertad y el bienestar.

La paz no se alcanza solamente cuando termina un conflicto. La paz comienza cuando una sociedad decide construir un futuro basado en la justicia, la democracia y la dignidad humana.

Ese es el verdadero desafío venezolano: transformar una crisis histórica en la oportunidad de construir una República moderna, libre y preparada para las generaciones que vienen.

@miguelmartint_