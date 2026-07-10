Ascienden a 4.118 los fallecidos por terremotos, según gobierno interino de Venezuela

La fotografía muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos este lunes, en La Guaira, Venezuela.

CARACAS.- El gobierno interino de Venezuela reportó este viernes un nuevo parte tras los terremotos del 24 de junio. Según esto, ascienden a 4.118 los fallecidos. La cifra saltó de al menos 3.889 muertos reportados el jueves.

El doble sismo deja 16.740 heridos, detalló el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram.

RÉPLICAS Sismo de magnitud 3.9 sacude el norte de Venezuela y provoca evacuaciones por pánico

Según el reporte oficial, han sido rescatadas 6.462 personas y atendidas 86.794 familias. Asimismo, suman 29.966 los pacientes atendidos.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio golpearon en especial el costero estado La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso en aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

El gobierno contabiliza 17.907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales.

Inspección de construcciones

Una comisión presidencial de habitabilidad se ha ocupado de organizar talleres de inducción para preparar a ingenieros y arquitectos en la inspección de las construcciones afectadas por los sismos.

Hasta el miércoles, Francisco Garcés, ministro de Transporte, contabilizó 6.000 evaluaciones. "Posteriormente vendrán las fases de reparación y rehabilitación", señala. "Ya se están fabricando viviendas nuevas, ya se están terminando algunas, se están potenciando otras para darle solución a quienes están en situación de pérdida total", afirmó Garcés a la AFP.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Naciones Unidas estima que hasta unas 50.000 personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita mencionar una cifra.

FUENTE: Con información de AFP