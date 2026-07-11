sábado 11  de  julio 2026
CONTROL INTERNO

Cruz Roja Venezolana contrata a empresa Ernst & Young para transparencia de recursos destinados a ayuda humanitaria

EY es una de las cuatro empresas de auditoría más grandes del mundo, dijo la Cruz Roja Venezolana. Buscan mejorar sus procesos administrativos y contables

La Cruz Roja Venezolana está desplegada en varios aspectos de la acción humanitaria tras los dos terremotos ocurridos en el país el 24 de junio de 2016

La Cruz Roja Venezolana está desplegada en varios aspectos de la acción humanitaria tras los dos terremotos ocurridos en el país el 24 de junio de 2016

Cruz Roja Venezolana
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La Cruz Roja Venezolana informó de la contratación de la empresa EY (Ernst & Young) para garantizar la transparencia en la administración de recursos.

"El acompañamiento de EY Venezuela fortalece la transparencia y la rendición de cuentas y refleja nuestro compromiso con una gestión responsable de los recursos destinados a la acción humanitaria", dijo la organización en su cuenta de Instagram.

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A su vez, la Cruz Roja destacó que EY es una de las cuatro empresas de auditoría más grandes del mundo. Señaló que buscan mejorar sus procesos administrativos, contables y el control interno de la institución.

Puntualizaron: "Nuestro objetivo es continuar avanzando hacia una gestión eficiente y alineada con estándares internacionales".

Asistencia tras terremotos

Tras los dos terremotos que sorprendieron a Venezuela el 24 de junio, y que han dejado más de 4.000 fallecidos y 17.000 heridos, la Cruz Roja reforzó la asistencia humanitaria, especialmente en el litoral de La Guaira, decretada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez como Zona de Desastre.

La organización destacó la ayuda cuando más de 10.700 personas permanecen en 79 campamentos luego de los sismos. En ese sentido, la Cruz Roja Venezolana mantiene sus esfuerzos en atención en salud, acompañamiento psicosocial , acceso a agua segura y protección a personas afectadas. También señaló que la respuesta ante la crisis debe continuar.

El 30 de junio, la Cruz Roja venezolana informó que proyecta que la operación de respuesta desplegada tras los terremotos del 24 de junio se extienda por 24 meses, con la expectativa de atender a 300.000 personas afectadas por la emergencia nacional.

“Estamos gestionando necesidades y la respuesta ha sido impresionante. La operación entre La Guaira y Caracas tiene activos unos 600 voluntarios diarios”, dijo Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja venezolana.

FUENTE: Con información de la Cruz Roja Venezolana

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