viernes 10  de  julio 2026
RECHAZO

Familiares de víctimas increpan a hijo de Nicolás Maduro tras el colapso de viviendas por los terremotos en Venezuela

Habitantes del urbanismo Hugo Chávez, en La Guaira, responsabilizaron al régimen por el colapso de edificios durante los dos terremotos del 24 de junio

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El reclamo de una madre que perdió a su hija durante los dos terremotos que devastaron parte de Venezuela quedó registrado por un equipo del canal noruego TV 2 cuando enfrentó al hijo de Nicolás Maduro en el urbanismo Hugo Chávez, en La Guaira.

"Yo no perdí una cocina, perdí una hija. Ustedes tienen que pagar, todos ustedes tienen que pagar", le dijo frente a otros familiares de las víctimas y al cordón de seguridad que rodeaba al hijo del dictador depuesto, Nicolás Maduro Moros.

Lee además
La líder política venezolana, María Corina Machado. 
VENEZUELA

María Corina Machado: la urgencia de certezas e instituciones en Venezuela es mayor, es un "Estado fallido"
Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.
POLÍTICA

Edmundo González pide transparencia en la distribución de ayuda tras los dos terremotos en Venezuela

Las imágenes muestran el momento en que vecinos del complejo habitacional expresan su indignación durante la visita de la comitiva oficial. Entre gritos y reclamos, los afectados exigieron que se establezcan responsabilidades por el colapso de edificios que, según denunciaron, fueron construidos por el Estado venezolano como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Colapso total

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio, provocaron una de las mayores tragedias ocurridas en Venezuela en las últimas décadas. El derrumbe de viviendas y otras estructuras dejó decenas de fallecidos, cientos de heridos y miles de damnificados, especialmente en los estados La Guaira, Miranda y Caracas, donde continúan las labores de recuperación.

El urbanismo de Hugo Chávez fue uno de los complejos más afectados por el desplome de edificaciones. Tras la emergencia, sobrevivientes y familiares de las víctimas han exigido una investigación independiente para determinar si existieron fallas estructurales, deficiencias en la calidad de los materiales o irregularidades durante la construcción de las viviendas promovidas por el régimen venezolano.

La difusión del video por parte de TV 2 ha puesto nuevamente el foco sobre las denuncias de los afectados, quienes aseguran que la tragedia pudo haber tenido consecuencias menores si las edificaciones hubiesen cumplido con los estándares de seguridad. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la apertura de investigaciones relacionadas con la calidad de las construcciones que colapsaron durante los terremotos.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

"Secuestrado y torturado en Venezuela": escalofriante relato de exmilitar estadounidense acusado de triple homicidio

A Delcy le tumbaron la careta

Salida del poder de Maduro disminuye la presencia de Hezbolá en Venezuela y América Latina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
MONARQUÍA BRITÁNICA

Rey Carlos III recibe a los duques de Sussex por primera vez desde 2022

Downtown de la ciudad de Doral, en la Florida.
ALIVIO TRIBUTARIO

Alcaldesa de Doral anuncia segunda rebaja del impuesto a la propiedad

Imagen de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. 
RÉPLICAS

Sismo de magnitud 3.9 sacude el norte de Venezuela y provoca evacuaciones por pánico

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Dictadura

El Foro Penal registra que en Venezuela quedan 371 presos políticos

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU acepta negociar con Irán, pero los ataques continuarán

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y detrás el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa 
TERRORISMO

Arrestan a 8vo implicado en complot para asesinar a Trump y a otros altos funcionarios

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Maykel (Osorbo) Castillo fue sacado este viernes del penal en el que cumplía su condena en Pinar del Río.
ÚLTIMA HORA

Maykel "Osorbo", otro preso político cubano, desaparecido tras ser extraído de la cárcel

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski  junto al senador republicano  Lindsey Graham.
WASHINGTON

Casa Blanca da luz verde al Congreso para nuevas sanciones a Rusia

Aviso emitido por las autoridades.
DESAPARICIÓN

Buscan a adulto vulnerable desaparecido en Brickell

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU acepta negociar con Irán, pero los ataques continuarán