Familiares de víctimas increpan a hijo de Nicolás Maduro tras el colapso de viviendas por los terremotos en Venezuela

CARACAS - El reclamo de una madre que perdió a su hija durante los dos terremotos que devastaron parte de Venezuela quedó registrado por un equipo del canal noruego TV 2 cuando enfrentó al hijo de Nicolás Maduro en el urbanismo Hugo Chávez, en La Guaira.

"Yo no perdí una cocina, perdí una hija. Ustedes tienen que pagar, todos ustedes tienen que pagar", le dijo frente a otros familiares de las víctimas y al cordón de seguridad que rodeaba al hijo del dictador depuesto, Nicolás Maduro Moros.

Las imágenes muestran el momento en que vecinos del complejo habitacional expresan su indignación durante la visita de la comitiva oficial. Entre gritos y reclamos, los afectados exigieron que se establezcan responsabilidades por el colapso de edificios que, según denunciaron, fueron construidos por el Estado venezolano como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

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Colapso total

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio, provocaron una de las mayores tragedias ocurridas en Venezuela en las últimas décadas. El derrumbe de viviendas y otras estructuras dejó decenas de fallecidos, cientos de heridos y miles de damnificados, especialmente en los estados La Guaira, Miranda y Caracas, donde continúan las labores de recuperación.

El urbanismo de Hugo Chávez fue uno de los complejos más afectados por el desplome de edificaciones. Tras la emergencia, sobrevivientes y familiares de las víctimas han exigido una investigación independiente para determinar si existieron fallas estructurales, deficiencias en la calidad de los materiales o irregularidades durante la construcción de las viviendas promovidas por el régimen venezolano.

La difusión del video por parte de TV 2 ha puesto nuevamente el foco sobre las denuncias de los afectados, quienes aseguran que la tragedia pudo haber tenido consecuencias menores si las edificaciones hubiesen cumplido con los estándares de seguridad. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la apertura de investigaciones relacionadas con la calidad de las construcciones que colapsaron durante los terremotos.

FUENTE: Con información de Redes Sociales