Entre humor, cuerpo y libertad, Chris Ferreira reescribe la forma de hablar de nutrición

Desde Nueva York, pero hablando en español y sin impostar acentos ni discursos, Chris Ferreira se ha convertido en una de las voces más incómodas y, al mismo tiempo, más escuchadas cuando se habla de cuerpo, alimentación y bienestar. No porque diga algo radicalmente nuevo, sino porque decidió cambiar el tono cuando casi nadie se animaba a hacerlo.

La ruptura no ocurrió de un día para otro. Ferreira recuerda que ya en la universidad empezó a notar que el discurso tradicional de la nutrición estaba agotado. Las fórmulas se repetían, las indicaciones eran siempre las mismas y, paradójicamente, las personas no solo no mejoraban, sino que comían peor.

“Todo era tan igual, tan aburrido. La gente ni siquiera bajaba un gramo y encima se sentía más culpable”, explica.

Fue ahí cuando entendió que el problema no era la información, sino la forma de transmitirla. Si quería cambiar algo, tenía que hacerlo desde la cercanía, el humor y cierta complicidad con quien estaba del otro lado.

Hoy, con más de cinco millones de seguidores repartidos en distintas plataformas, su mensaje cruza fronteras sin demasiadas explicaciones. Vive en Nueva York, habla en español y conecta con audiencias de países muy distintos. Según él, la clave está en no hablar desde un pedestal.

"La nutrición y los hábitos saludables son aburridísimos cuando se dicen como manual. Pero cuando te ponés en el lugar del paciente, de sus dramas, de sus complejos, de sus bajones, y le sumás humor y cosas del día a día, la gente se engancha distinto".

Ese tono, que muchos podrían confundir con irreverencia gratuita, no fue una estrategia de marketing pensada en frío. Ferreira nunca intentó encajar en lo que se considera “correcto” dentro de su profesión.

De hecho, admite que la nutrición, tal como se enseña y se comunica, a él mismo le resulta aburrida. Comer saludable, dice, lo hace más por obligación que por placer. La pregunta entonces fue otra: cómo dar un mensaje útil sin que nadie quiera salir corriendo. La respuesta apareció cuando dejó de separar sus facetas. Actor, comunicador y nutricionista empezaron a convivir en el mismo espacio. Y ahí, la fórmula empezó a funcionar.

Parte de su impacto tiene que ver con la incomodidad que genera. Cada vez que toca temas sensibles, desde el cuerpo hasta la autoimagen, se abre una conversación. Ferreira no cree que hoy falte información. Al contrario. Para él, casi todo ya está dicho. La gente sabe qué comer, cómo cuidarse, qué debería hacer. Y aun así, no lo hace. “Entonces no es qué se dice, sino cómo se dice y por dónde llega ese mensaje”, señala.

En sus contenidos no hay promesas de perfección ni transformaciones ideales. Tampoco discursos moralizantes. El foco está puesto en desactivar la presión constante del “deber ser”.

Si alguien consume su contenido durante meses, Ferreira no espera que necesariamente baje de peso o coma perfecto. Aspira a algo más simple y, a la vez, más profundo.

“Que vea la vida con más humor y menos exigencia. Con eso ya estoy más que bien”, dice. Lo demás, asegura, viene solo. Cuando baja la culpa, las decisiones suelen ser más conscientes.

Esa respuesta, lejos de ser teórica, se la devuelven a diario quienes lo siguen. Mensajes, comentarios y experiencias compartidas refuerzan una idea que atraviesa todo su trabajo. Cambiar el vínculo con el cuerpo no empieza por una dieta, sino por la forma en que nos hablamos a nosotros mismos.

Desde Estados Unidos, Chris Ferreira se posiciona hoy como uno de los paraguayos con mayor influencia en la conversación digital sobre bienestar. Colabora con marcas internacionales, marca tendencias y demuestra que la nutrición no tiene por qué ser solemne, rígida ni castigadora. Puede ser incómoda, divertida, provocadora. Y, sobre todo, humana.

No enseña a hacer dieta. Enseña, en todo caso, a vivir con un poco menos de culpa. Y eso, en un mundo saturado de exigencias, ya es bastante.