La manicurista de Karol G abre su corazón de madre

“No es fácil lograr el equilibrio y alcanzar el éxito en cada proyecto que se asume, pero si yo he podido hacerlo, otras madres también”, reflexiono la exitosa manicurista cubana, quien ha trabajado con artistas como Rauw Alejandro, Papi Kunno, y Cristina Aguilera, por mencionar algunos.

“Si bien el mayor reto de cualquier mujer y madre es compatibilizar el trabajo y la vida familiar, puedo decir que la clave de mi éxito es que en mi familia todos somos un solo team (equipo). Mi esposo es mi compañero, mi apoyo incondicional, y mis hijos son mi mayor impulso e inspiración para nunca dejar de crear y hacer que mi marca evolucione”, dijo la empresaria, para quien su madre -que residen en Cuba- es su mayor referente.

“Ella es mi tesoro. La mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy se lo debo a mis padres. Mi mamá guía mis pasos, por ende, todos mis triunfos provienen de su guía y su luz. Ella me enseñó a ser fuerte, a mantenerme de pie y a creer en mí misma. Me sigue apoyando en todos mis proyectos, aún en la distancia”.

La maternidad como motor impulsor

Ibett Sánchez confiesa que Dios y su familia son su motor, al igual que los amigos y los cientos de miles de personas que la apoyan a través de las redes sociales. “Ellos me inspiran y me motivan a seguir adelante y nunca parar”, dijo la empresaria cubana cuyo compromiso es nunca dejar de capacitarse, aprender y compartir esos conocimientos y experiencia con jóvenes y madres que -al igual que ella- encuentren su pasión e independencia financiera en el mundo de la manicure.

“En mi caso, ser madre me ha ayudado a crecer como líder y empresaria, porque tener hijos transforma la manera de pensar, de reflexionar y otorga un grado de madurez y empatía superior. Convertirme en emprendedora siendo madre me ha llevado a ejercer roles de liderazgo de una forma más sabia y solidaria. Sin duda, la maternidad es un estímulo para dar lo mejor a nivel personal y profesional”, reflexionó sobre su exitosa carrera que le ha permitido administrar su tiempo de forma independiente para no descuidar nunca su rol de madre.

Sus mejores consejos

Enfócate siempre en lo que quieres y no te rindas en los días más grises.

Mantén tu mente en la meta y enamórate de tu sueño.

Todo es cuestión de organización, administración y planificación. Si eres capaz de crear tu propio horario y adaptarlo a las necesidades de tus hijos, podrás cumplir con todo.

El tiempo no es un recurso renovable, así que para cuidar a tu familia y ser una mamá emprendedora, debes aprovecharlo al máximo. Si hay que delegar algunas actividades, hazlo, eso no tiene nada de malo.

Nunca dejes de aprender, crecer y ayudar a otros.

