domingo 2  de  agosto 2026
Investigación

Envían a prisión preventiva a 5 detenidos por el asesinato de joven embarazada en Colombia

La joven de 21 años fue "atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé", informó la fiscalía

maria camila potosi 1
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — Un juez colombiano ordenó este domingo prisión preventiva para los cinco detenidos por el crimen de María Camila Potosí, una joven de 21 años hallada muerta el pasado fin de semana en Cali (suroeste) cuando tenía ocho meses de embarazo y cuya hija no fue encontrada en su vientre tras el crimen.

La Fiscalía detalló en un comunicado que fueron enviados a prisión Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga "por su presunta participación en el crimen de una mujer en etapa de gestación".

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"De acuerdo con la investigación, los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé", agregó la información.

Conmoción en Colombia

Los detenidos fueron imputados por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados, así como por alteración de elemento material probatorio, cargos que no aceptaron.

El jueves pasado, las autoridades colombianas encontraron los restos de la menor tras la detención de las cinco personas, quienes dieron detalles sobre el paradero de la bebé desaparecida.

"Uno de los detenidos dio información de dónde estaba el cuerpo de la niña. Ya estamos haciendo el levantamiento de la niña de ocho meses", detalló Rincón.

El caso conmocionó a Colombia la semana pasada cuando la madre de la joven, Alba Rubí Gómez, denunció el hecho y relató que cuando reclamó el cuerpo de su hija para darle sepultura fue informada de que la bebé no se encontraba en el vientre.

FUENTE: Con información de EFE

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