Crimen de joven embarazada conmociona a Colombia tras conocerse la desaparición de su bebé

BOGOTÁ. El crimen de María Camila Potosí, una joven de 21 años de edad hallada muerta el pasado fin de semana en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), conmociona a Colombia tras conocerse que la bebé de ocho meses que esperaba no fue encontrada en su cuerpo, un giro que ha intensificado la investigación.

Familiares, amigos y vecinos de la víctima marcharon este jueves por las calles de Cali para exigir celeridad en las investigaciones y reclamar que las autoridades encuentren al neonato, a quien sus padres habían decidido llamar Alaya, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer el crimen.

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La madre de la joven, Alba Rubí Gómez, relató que solo cuando reclamó el cuerpo de su hija para darle sepultura fue informada de que la bebé no se encontraba en el vientre.

“Cuando la encontramos, juraba que ella tenía su bebé en el vientre. Ya al momento de ir a recoger su cuerpo para darle su último adiós pregunté por la bebé (...) pero cuando insistí me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía”, declaró a medios locales. “Cuando la encontramos, juraba que ella tenía su bebé en el vientre. Ya al momento de ir a recoger su cuerpo para darle su último adiós pregunté por la bebé (...) pero cuando insistí me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía”, declaró a medios locales.

Según explicó, posteriormente un fiscal le confirmó esa información.

“Esa fue la noticia que me dieron, una noticia impactante. La bebé no estaba. Eso fue lo único que me dijo el fiscal. De ahí para allá fue todo papeleo”, añadió.

La mujer hizo un llamado para que quien tenga información sobre el paradero de la bebé la entregue.

“A las personas que tienen a mi niña, que por favor se pongan la mano en el corazón, que piensen en el dolor que nos están haciendo pasar y me la devuelvan”, expresó.

El caso ha generado una fuerte conmoción en Colombia por las circunstancias que rodean el crimen y la desaparición de la bebé, mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y hasta el momento no ha informado públicamente las hipótesis del caso ni se conocen capturas.

Ante la repercusión del crimen, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 12.000 dólares) por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Últimos pasos de María Camila

La última vez que fue vista con vida, fue el 16 de julio María Camila iba de parrillera en una moto conducida por una mujer afrodescendiente, de contextura robusta y con el cabello recogido en trenzas.

La motocicleta la recogió en la carrera 96 con calle 2B, en el sector de Polvorines, en el suroccidente de Cali.

Los investigadores buscan establecer la identidad de la conductora, su relación con la víctima y el recorrido que realizaron ese día.

La joven se encontraba en la vivienda de su cuñada en el barrio Meléndez, donde estaba cuidando al primo de ella, quien se encontraba enfermo.

Ese mismo día habría asistido a un control prenatal en la IPS de Polvorines.

Posteriormente regresó a la vivienda y, horas después, volvió a salir tras informar que debía confirmar una cita relacionada con unos exámenes médicos ordenados durante la consulta.

La conductora de la moto es clave

Una de las principales hipótesis está relacionada con la mujer que recogió a María Camila Potosí en motocicleta horas antes de que se perdiera su rastro.

Antes de salir, la joven envió un mensaje a su cuñada en el que escribió: “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”.

Las autoridades verifican ahora si ese recorrido corresponde a los hechos ocurridos y qué ocurrió después de ese último desplazamiento.

Entre las versiones que también son analizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) aparece la de una presunta entrega de ropa.

Según informó el diario El Tiempo, una de las hipótesis señala que la mujer que la transportó en motocicleta la habría llevado a un lugar donde, supuestamente, le iban a regalar ropa.

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FUENTE: Con información de EFE/Infobae/El Tiempo