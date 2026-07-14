martes 14  de  julio 2026
MASCOTAS

La "paternidad de mascotas" impulsa el gasto veterinario en América Latina

El crecimiento de este mercado ocurre en un contexto de cambios demográficos y sociales en la región, marcado por menores tasas de natalidad

Mascotas como perros y gatos necesitan protección frente a altas temperaturas. (Cortesía/Best Friends Animal Society)

Mascotas como perros y gatos necesitan protección frente a altas temperaturas. (Cortesía/Best Friends Animal Society)

Cortesía/Best Friends Animal Society
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las solicitudes de asistencia y servicios especializados para mascotas aumentaron 120 % en los últimos dos años en México, Colombia y Argentina, impulsadas por una mayor demanda de atención veterinaria y cuidados preventivos para perros y gatos, según datos difundidos este martes por la empresa mexicana Iké.

El fenómeno, conocido como 'pet parenting' o paternidad de mascotas, se ha extendido especialmente entre jóvenes que retrasan la maternidad o la paternidad y destinan más recursos al cuidado de sus animales de compañía.

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En México, casi siete de cada diez hogares tienen al menos una mascota, mientras que la población de animales domésticos supera los 80 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG).

Este cambio en la relación entre las personas y sus animales se refleja también en el consumo de servicios especializados.

De acuerdo con datos de la empresa de asistencia Iké las solicitudes relacionadas con mascotas crecieron 120 % en los últimos dos años en México, Colombia y Argentina.

La compañía atribuyó este incremento a una mayor preocupación por la salud preventiva y el bienestar animal, una tendencia que ha impulsado especialmente las consultas veterinarias a distancia y los servicios a domicilio.

Consultas en plataformas digitales

En México, las consultas con veterinarios mediante plataformas digitales aumentaron 41 % durante el último año, mientras que la demanda de servicios médicos veterinarios creció 43 %, de acuerdo con cifras de la firma.

La expansión de estos servicios también se observa en otros países de la región.

En Colombia, las solicitudes de atención veterinaria en el hogar aumentaron 123 %, mientras que en Argentina creció 63 % el uso de videollamadas para consultas médicas de mascotas.

La tendencia coincide con la expansión de la infraestructura dedicada al cuidado animal. Datos del sector señalan que en los últimos tres años aumentó 27 % la apertura de establecimientos y servicios veterinarios.

El crecimiento del mercado ocurre en un contexto de cambios demográficos y sociales en la región, marcado por menores tasas de natalidad, hogares más pequeños y una mayor disposición de las familias urbanas a invertir en el bienestar de sus animales de compañía.

Para especialistas del sector, el auge de estos servicios refleja que las mascotas ocupan un papel cada vez más relevante dentro de la dinámica familiar, lo que se traduce en una mayor demanda de atención médica, productos especializados y servicios de cuidado.

FUENTE: Con información de EFE

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