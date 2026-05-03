Experto Herlly Navas aclara los errores por los que tus videos se ven "baratos"

MIAMI .- Lograr un acabado profesional en el contenido audiovisual no depende necesariamente de la inversión en tecnología, sino de la intención al grabar. Herlly Navas , videógrafo y fotógrafo con cinco años de trayectoria en Estados Unidos y actual director creativo para el ecosistema 0260 y Lex Borrero, señala que el equipo técnico no es la limitación principal.

Con experiencia en producciones de alto impacto como el video musical “Florida N”, de Akapellah, y contenido para artistas como Amal Nemer, Navas identifica fallos comunes que restan calidad a la imagen:

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1-La distancia y la falta de conexión

Uno de los errores más frecuentes es grabar a una distancia excesiva con el objetivo de captar todo el entorno. Según el experto, esto impide que el espectador establezca una conexión emocional con lo que ve. Los planos demasiado abiertos suelen percibirse como "planos" y sin detalles atractivos.

• La solución: Acercarse para capturar texturas, manos o reacciones específicas. Estos elementos permiten que la audiencia entre en el momento.

2-El manejo de la luz

Navas explica que una iluminación deficiente hace que cualquier video, sin importar el teléfono usado, se vea aburrido o de baja calidad. No se trata de adquirir equipos de iluminación costosos, sino de entender el posicionamiento respecto a la fuente de luz.

• La solución: Ubicarse frente a una ventana, evitar que la luz provenga de atrás y buscar que el impacto sea frontal o lateral para generar relieve.

3-La falta de dinamismo

Un video con el teléfono apoyado y un plano estático suele carecer de energía y ritmo. El experto subraya que la estabilidad no es sinónimo de interés. Si el video no “respira” a través del movimiento, el usuario tiende a abandonar el contenido.

• La solución: Introducir movimientos naturales, cambiar ángulos y evitar permanecer demasiado tiempo en el mismo encuadre.

4-El descuido del audio

La percepción de un video profesional se define, en gran medida, por cómo se escucha. El público suele tolerar una calidad de imagen media, pero no un audio con ruido o eco.

• La solución: Grabar en espacios silenciosos, evitar lugares con eco o utilizar micrófonos accesibles que mejoren la nitidez de la voz.

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Herlly Navas ha consolidado su carrera en Miami al liderar la ejecución visual de marcas y figuras públicas. Su trabajo abarca desde la cobertura de festivales de música electrónica hasta la dirección creativa y postproducción de podcasts como You vs. You.

Con millones de visualizaciones acumuladas en plataformas digitales, su enfoque se centra en la narrativa visual más que en el uso de herramientas costosas.