martes 5  de  mayo 2026
CONSEJOS

Experto Herlly Navas aclara los errores por los que tus videos se ven "baratos"

Con experiencia en producciones de alto impacto, identifica fallos comunes que restan calidad a la imagen en redes sociales

Herlly Navas.

Herlly Navas.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lograr un acabado profesional en el contenido audiovisual no depende necesariamente de la inversión en tecnología, sino de la intención al grabar. Herlly Navas, videógrafo y fotógrafo con cinco años de trayectoria en Estados Unidos y actual director creativo para el ecosistema 0260 y Lex Borrero, señala que el equipo técnico no es la limitación principal.

Con experiencia en producciones de alto impacto como el video musical “Florida N”, de Akapellah, y contenido para artistas como Amal Nemer, Navas identifica fallos comunes que restan calidad a la imagen:

Lee además
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.
MÚSICA

Taylor Swift anuncia video de "Opalite" en exclusiva para Apple Music y Spotify
Serie La Casa de los Espíritus, basada en la novela de Isabel Allende. 
PLATAFORMAS

Prime Video estrena en abril la serie "La casa de los espíritus"

1-La distancia y la falta de conexión

Uno de los errores más frecuentes es grabar a una distancia excesiva con el objetivo de captar todo el entorno. Según el experto, esto impide que el espectador establezca una conexión emocional con lo que ve. Los planos demasiado abiertos suelen percibirse como "planos" y sin detalles atractivos.

• La solución: Acercarse para capturar texturas, manos o reacciones específicas. Estos elementos permiten que la audiencia entre en el momento.

2-El manejo de la luz

Navas explica que una iluminación deficiente hace que cualquier video, sin importar el teléfono usado, se vea aburrido o de baja calidad. No se trata de adquirir equipos de iluminación costosos, sino de entender el posicionamiento respecto a la fuente de luz.

• La solución: Ubicarse frente a una ventana, evitar que la luz provenga de atrás y buscar que el impacto sea frontal o lateral para generar relieve.

3-La falta de dinamismo

Un video con el teléfono apoyado y un plano estático suele carecer de energía y ritmo. El experto subraya que la estabilidad no es sinónimo de interés. Si el video no “respira” a través del movimiento, el usuario tiende a abandonar el contenido.

• La solución: Introducir movimientos naturales, cambiar ángulos y evitar permanecer demasiado tiempo en el mismo encuadre.

4-El descuido del audio

La percepción de un video profesional se define, en gran medida, por cómo se escucha. El público suele tolerar una calidad de imagen media, pero no un audio con ruido o eco.

• La solución: Grabar en espacios silenciosos, evitar lugares con eco o utilizar micrófonos accesibles que mejoren la nitidez de la voz.

Embed

Herlly Navas ha consolidado su carrera en Miami al liderar la ejecución visual de marcas y figuras públicas. Su trabajo abarca desde la cobertura de festivales de música electrónica hasta la dirección creativa y postproducción de podcasts como You vs. You.

Con millones de visualizaciones acumuladas en plataformas digitales, su enfoque se centra en la narrativa visual más que en el uso de herramientas costosas.

Temas
Te puede interesar

Famosos revelan en redes sociales cómo celebraron Pascua 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

El lanzador Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, trabaja durante un juego de las Grandes Ligas, el 29 de abril de 2026.
BÉISBOL

Lanzador estrella de las Grandes Ligas necesita cirugía tras grave lesión

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.
Política

Brasil confirma la visita oficial de Lula a Trump en medio de tensiones diplomáticas con EEUU

Te puede interesar

Pleno de la Comisión de Miami-Dade. 
CONTRADICCIÓN

Comisión de Miami Dade rechaza su propia ordenanza para aumentar tarifa de basura y aplaza la decisión

Por CÉSAR MENÉNDEZ
 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
SERVICIOS DEL CONDADO

Miami-Dade debate aumento en tarifa de basura propuesto por la alcaldesa Levine-Cava

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países