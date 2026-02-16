lunes 16  de  febrero 2026
Prime Video estrena en abril la serie "La casa de los espíritus"

Los primeros tres capítulos de La casa de los espíritus se proyectan en el certamen berlinés, dentro de la sección Berlinale Special Series

Serie La Casa de los Espíritus, basada en la novela de Isabel Allende.&nbsp;

Serie "La Casa de los Espíritus", basada en la novela de Isabel Allende. 

Captura de pantalla/Youtube/Prime Video México

La serie La casa de los espíritus, la primera adaptación en español para la televisión de la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará el 29 de abril en 240 países, según anunció este lunes Prime Video durante la 76 edición de la Berlinale.

La casa de los espíritus es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Aficionados argentinos asisten al juego de la Serie de las Américas 2026 entre el Club Daom de Argentina y las Cabras de Curazao en Caracas, Venezuela.
Argentina y el béisbol, una relación que crece en silencio
Escena de la nueva temporada de Cross, serie de Prime Video. estará llena de suspenso.  video
Justicia y venganza en la nueva temporada de "Cross"
Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo encabezan el reparto de esta serie que tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Allende y a la actriz Eva Longoria y que ha sido íntegramente rodada en Chile.

La producción de Prime Video llega tras la adaptación al cine de la novela en 1993, película que protagonizaron los ganadores del Oscar Meryl Streep y Jeremy Irons.

Los primeros tres capítulos de La casa de los espíritus se proyectan este lunes en el certamen berlinés, dentro de la sección Berlinale Special Series.

FUENTE: EFE

