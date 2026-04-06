Famosos revelan en redes sociales cómo celebraron Pascua 2026

MIAMI.- La llegada del conejo de Pascua este 2026 inundó las redes sociales con imágenes de festejos exclusivos, reuniones familiares y momentos de reflexión. Desde servicios religiosos hasta lujosas búsquedas de huevos en California, las estrellas de Hollywood no han escatimado en detalles para conmemorar esta fecha.
Mariah Carey
La Reina de la Navidad demostró que su devoción se extiende también a la Pascua. Carey sorprendió a los asistentes al servicio de resurrección en la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, donde fue reconocida desde el púlpito por el Rev. Senador Raphael Warnock.
Fiel a sus tradiciones familiares, Vanessa Bryant celebró este domingo en su "lugar feliz": Disneyland.
Acompañada por sus hijas Natalia, Bianka y Capri, Bryant compartió imágenes disfrutando de las atracciones del parque y luciendo las emblemáticas orejas de ratón, proyectando un mensaje de paz y unión familiar que fue ampliamente celebrado por sus seguidores.
Realeza británica
Kate Middleton, princesa de Gales, y el Príncipe William y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, la familia real participó en la tradicional caminata pascual, marcando uno de los momentos más significativos y esperados para la monarquía británica en este 2026.
JLO optó por una celebración de Pascua marcada por la estética primaveral. A través de sus plataformas, la artista compartió vistazos de una reunión privada, enfocándose en mensajes de renovación y esperanza, consolidando un 2026 que, según sus propias palabras, está dedicado a la cercanía con sus seres queridos.
El clan Beckham se reunió en Miami, coincidiendo con la inauguración del nuevo estadio Freedom Park del Inter Miami. Victoria Beckham canalizó el espíritu festivo posando con accesorios de conejo y compartiendo imágenes de cestas de regalo personalizadas para David y sus hijos Romeo, Cruz y Harper.
A pesar de la notable ausencia de su hijo mayor, Brooklyn, la diseñadora aprovechó para expresar el orgullo por los logros de su esposo en la MLS.