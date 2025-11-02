Exposición "Selgas: Esencial": Exilio, memoria e identidad en el Museo Americano de la Diáspora Cubana

El Museo Americano de la Diáspora Cubana anuncia la apertura de la exposición Selgas: Esencial , una amplia retrospectiva dedicada al artista cubanoamericano radicado en Nueva York, Cepp Selgas , cuya trayectoria ha sido fundamental para la proyección cultural de la diáspora cubana en Estados Unidos.

La muestra, curada por Jesús Rosado y el curador invitado Gustavo Valdés , será inaugurada el 7 de noviembre de 2025 a las 7:00 p.m. y permanecerá abierta al público hasta el 28 de enero de 2026 en la sede del museo (1200 Coral Way, Miami, FL 33145).

Cepp Selgas llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel en 1980, estableciéndose en Nueva York, donde ha desarrollado una prolífica carrera que combina las artes visuales con el diseño gráfico.

Según Rosado, "Selgas es uno de los representantes más prominentes de la Generación del Mariel, un grupo que consolidó la presencia cubana en el escenario cultural estadounidense desde la década de los ochenta".

La exposición reúne obras que abarcan más de cuatro décadas de creación, desde sus primeros trabajos en Cuba hasta sus piezas más recientes. Formado en pintura bajo la mentoría de Antonia Eiriz en la Escuela de Artes Plásticas de Cubanacán y en la Escuela Nacional de Diseño en La Habana, Selgas continuó sus estudios en la Parsons School of Design de Nueva York, donde amplió su práctica hacia la fotografía y el arte conceptual.

Selgas: Esencial destaca por su exploración de los temas del exilio, la identidad y la memoria, elementos constantes en su obra. En palabras del curador invitado, Gustavo Valdés, “Selgas es un pintor de ideas, un narrador de su memoria y de nuestra memoria colectiva. Es un catalogador de experiencias, un celebrador del arte de todos los tiempos, un heredero de toda creación pasada y simultánea”.

Con esta exposición, el Museo Americano de la Diáspora Cubana reafirma su compromiso con la preservación y difusión de las expresiones artísticas que conforman la identidad cultural de los cubanos fuera de la isla, y ofrece una mirada esencial al universo creativo de un artista que ha hecho del exilio un espacio de introspección y belleza.