ARTES VISUALES

El artista Daniel Sueiras inaugura en Cádiz exposición "Criaturas indómitas"

La muestra, que se puede visitar en la Casa de Iberoamérica en Cádiz, recoge la obra del artista de origen uruguayo a lo largo de 27 años

Póster promocional de la muestra Criaturas indómitas, del artista Daniel Sueiras.

Póster promocional de la muestra "Criaturas indómitas", del artista Daniel Sueiras.

Casa Iberoamérica y Ayuntamiento de Cádiz vía Europa Press

CÁDIZ.- Daniel Sueiras, el artista hispano-uruguayo, afincado en El Puerto de Santa María (Cádiz) desde hace décadas, inaugura en la Casa de Iberoamérica el 23 de octubre, a las 7pm, la exposición 'Criaturas indómitas'.

La muestra, que va a permanecer abierta hasta el 10 de enero del próximo año, reúne trabajos realizados a lo largo de sus 27 años de carrera. Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, se trata, por lo tanto, de un viaje en el tiempo a través de la mente del artista, desde la juventud a la madurez, en la que ha adquirido toda una gama de influencias e inquietudes, sostenidas siempre por su particular mirada hacia la antropología y la biología.

En la exhibición de la Casa de Iberoamérica se podrán encontrar retratos y composiciones rígidas y estáticas inspiradas en las artes primitivas, desde lo sumerio hasta lo egipcio.

'Criaturas indómitas' está dividida en cuatro períodos, que se presentarán por orden cronológico: sus primeras obras (las series 'Homo Sapiens' y 'REM'); la serie 'África'; la serie 'Selección Natural' y la última, 'Illustrious'.

Daniel Sueiras Fanjul nace en Alicante en 1976 aunque pasa su infancia y adolescencia en El Puerto de Santa María, ciudad a la que regresará años más tarde para establecer su estudio y residencia definitiva. Inicia su formación entre Madrid y Maryland (EE.UU.), etapa que despierta de forma clara e irreversible su interés por el arte tras conocer al pintor Will Wilson. De él recibirá sus primeras clases de pintura a cambio de posar para alguna de sus obras.

A su regreso a España, se traslada a Sevilla donde ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Desde esos primeros años hasta la actualidad, su obra ha estado expuesta en galerías de todo el mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Asia.

La Casa de Iberoamérica, situada en la antigua Cárcel Real (calle Concepción Arenal, s/n) es un espacio gestionado por la Sociedad Municipal Cádiz 2012 y dependiente del Ayuntamiento de Cádiz. La entrada es libre y gratuita y el horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 y los sábados, de 9:00 a 14:00. Los domingos y festivos, cierra al público.

FUENTE: Europa Press

