Fabricante de semiconductores GlobalFoundries construirá dos plantas en Nueva York

Foto referencial de la fabricación de semiconductores en EEUU

La empresa estadounidense de semiconductores GlobalFoundries anunció el miércoles la construcción de dos plantas de fabricación de microprocesadores en Nueva York, con una inversión de 21.000 millones de dólares procedentes de una iniciativa entre Estados Unidos y Japón.

Japón aportará los fondos y, mediante un acuerdo separado, el gobierno estadounidense adquirirá una participación del 4% en la empresa, dijo GlobalFoundries.

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Donald Trump elogió el acuerdo en una publicación en redes sociales el miércoles.

"Una inversión inicial de aproximadamente 10.000 millones de dólares acelerarán la construcción de una nueva fábrica de semiconductores, que se espera entre en funcionamiento en 2029", dijo la empresa en un comunicado.

Agregó que otra inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares sería para una segunda planta.

GlobalFoundries indicó que la iniciativa conjunta de ambos países fue posible por el acuerdo previo de comercio e inversión de Washington y Tokio.

El objetivo es impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos, a medida que los procesadores son altamente demandados en distintos sectores.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos añadió en una declaración aparte que reasignaría hasta 955 millones de dólares, en incentivos de la Ley CHIPS y de Ciencia, para la modernización y ampliación de las fábricas de GlobalFoundries.

Las acciones de GlobalFoundries ganaban un 4,8% en la Bolsa de Nueva York este miércoles.

FUENTE: Con información de AFP.