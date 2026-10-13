EEUU agiliza la revocación del estatus de refugiados por "motivos de seguridad y prevención del fraude"

La directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EEUU, Angie Salazar, habla junto al Fiscal General interino Todd Blanche (izquierda) y al Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin (derecha) durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC.

WASHINGTON — Estados Unidos anunció que reducirá de treinta a diez días el plazo que tienen los refugiados para defenderse cuando el Gobierno pretende retirarles su estatus, según adelantó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La nueva normativa reduce el tiempo para presentar pruebas y argumentos en respuesta a una notificación de las autoridades sobre su intención de retirar esa protección.

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La medida, señaló el DHS en el documento, busca "restaurar la integridad del sistema de inmigración, mitigar los riesgos a la seguridad pública y nacional y prevenir el fraude".

Según la ley, EEUU solo puede retirar el estatus de refugiado si determina que la persona no cumplía los requisitos para obtenerlo cuando fue admitida en el país.

Si las autoridades consideran que las pruebas y los argumentos presentados no justifican mantener la protección, pueden retirarle el estatus y someterla a un proceso de deportación.

El proceso para obtener esta protección puede prolongarse durante años. Entre las vías de acceso está la remisión al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP, en inglés) por parte de la ONU, una embajada estadounidense o una organización no gubernamental.

Durante la administración del presidente demócrata Joe Biden, miles de personas ingresaron a Estados Unidos bajo el estatus de refugiado y a través de programas como Movilidad Segura, que trasladaba a migrantes que se encontraban como refugiados en terceros países y fueron trasladados a EEUU a través de ACNUR.

Controles de seguridad

Los solicitantes también deben superar entrevistas y controles de seguridad, que incluyen la verificación de sus antecedentes por distintas agencias federales.

La organización International Refugee Assistance Project (IRAP, en inglés) rechazó los cambios y advirtió que facilitarán las deportaciones "masivas" de refugiados.

En un comunicado, IRAP denunció que, desde comienzos de este año, la Administración Trump ha estado "persiguiendo" a refugiados y deteniendo de manera "ilegal" a personas con este estatus.

BREAKING: Trump admin lays groundwork for mass deportation of resettled refugees with new regulation.



"This regulation represents another escalation against immigrants with lawful status and these tactics lay the groundwork for the mass de-documentation and deportation of… — IRAP (@IRAP) October 13, 2026

La organización ha demandado al Gobierno por detener e intentar deportar a refugiados de países como Ruanda, Irak y Afganistán.

La campaña de deportaciones masivas del gobierno de Estados Unidos también ha alcanzado a personas que contaban con autorización para permanecer a través de protecciones como el "refugio".

Su gobierno ha retirado protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, cancelado programas de permiso humanitario y promovido el rechazo de determinadas solicitudes de asilo sin una audiencia completa.

La administración Trump cumple con una de sus principales promesas de campaña tras el ingreso de más de 10 millones de inmigrantes durante la administración Biden a través de la frontera y de programas migratorios con el apoyo de Naciones Unidas.

Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), durante el primer año de su segundo mandato, 1,6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal.

El plazo reducido convierte el proceso en una "mera formalidad" para "quitarles su estatus a refugiados que fueron admitidos legalmente y viven legalmente en el país, y deportarlos a lugares donde sufrirían persecución o algo peor", en opinión de Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales de IRAP en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE