jueves 24  de  septiembre 2026
NUEVAS TECNOLOGÍAS

FIU instalará en Miami una computadora cuántica de IonQ en 2027, primera en Florida

La universidad prevé usar el sistema para investigar salud, energía y ciberseguridad, y formar estudiantes en computación cuántica

En la firma del acuerdo Niccolo de Masi de IonQ Superion 256 y Elizabeth Béjar Rector, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones de FIU.&nbsp;

En la firma del acuerdo Niccolo de Masi de IonQ Superion 256 y Elizabeth Béjar Rector, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones de FIU. 

FIU
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La Universidad Internacional de Florida (FIU) firmó un acuerdo con la empresa IonQ para instalar en su campus de Miami una computadora cuántica Superion 256, prevista para finales de 2027, con la que investigadores y estudiantes podrán estudiar aplicaciones en salud, energía, medioambiente y seguridad.

La universidad será la primera del estado en adquirir una computadora cuántica completa basada en iones atrapados, según informó FIU, este 24 de septiembre. El contrato la convierte en el principal socio académico de IonQ en Florida. No se especificó el costo, ni la fecha exacta de la instalación.

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La presidenta de FIU, Jeanette M. Nuñez, afirmó que llevar el equipo a Miami representa una inversión “en el descubrimiento, en nuestros estudiantes y en la capacidad de nuestro país para competir en un campo en rápido desarrollo”.

Añadió que el acuerdo dará acceso directo a esta tecnología a los más de 1.800 profesores y 55.000 estudiantes de la universidad, así como a sus socios de la industria.

¿Qué es una computadora cuántica?

Una computadora cuántica funciona de manera distinta a las computadoras habituales. Está diseñada para estudiar problemas con muchísimas posibilidades, como el comportamiento de las moléculas o el diseño de nuevos materiales. Eso no quiere decir que sea mejor para tareas cotidianas, como escribir un documento o navegar por internet.

La Superion 256 de IonQ utiliza partículas cargadas llamadas iones para procesar información. FIU prevé instalarla en su campus a finales de 2027, de modo que sus investigadores y estudiantes puedan utilizar el equipo directamente.

¿Para qué usará FIU el sistema Superion 256?

FIU señaló tres áreas iniciales de investigación. En medioambiente y energía, sus equipos estudiarán nuevos materiales, baterías más eficientes y formas de gestionar la red eléctrica. En seguridad nacional y ciberseguridad, examinarán amenazas asociadas con la computación cuántica, métodos de cifrado y protección de infraestructura crítica. En salud, analizarán moléculas e interacciones biológicas que podrían ayudar a identificar medicamentos prometedores.

La universidad también planea crear cursos, programas de grado y certificados profesionales en computación cuántica, además de ampliar la colaboración con empresas, organismos gubernamentales y otras instituciones de investigación.

“La computación cuántica todavía está en desarrollo, y precisamente por eso es tan importante tener acceso ahora”, dijo Andres G. Gil, vicepresidente sénior de Investigación y Desarrollo Económico de FIU. Explicó que el equipo permitirá evaluar dónde puede marcar una diferencia y preparar a los estudiantes para empleos que apenas comienzan a surgir.

Niccolo de Masi, presidente y director ejecutivo de IonQ, sostuvo que instalar el Superion 256 directamente en FIU ampliará el acceso físico a la tecnología de la compañía. «FIU liderará la investigación y la formación cuánticas en la región», afirmó.

FIU espera que la computadora sea el centro de una iniciativa más amplia para atraer fondos de investigación y establecer alianzas con la industria.

[email protected]

FUENTE: FIU

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