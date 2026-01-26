Accidente mortal en la I-95 norte deja un motociclista fallecido

MIAMI .- Un motociclista perdió la vida la madrugada del lunes tras verse involucrado en un accidente en los carriles hacia el norte de la Interestatal 95 ( I-95 ), a la altura de State Road 112, en el condado de Miami-Dade, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

Según el reporte oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 3:31 a.m., cuando el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo, se estrelló contra una baranda de seguridad, fue expulsado de la moto y terminó cayendo en un terraplén cubierto de hierba.

EVENTO BENÉFICO "Los Niños del Padre Camiñas" recaudan 50 mil dólares para apoyar a la infancia vulnerable de Haití

ATAQUE Investigan agresión sexual a una mujer en el campus de Florida Memorial University

La víctima falleció a causa de las graves heridas sufridas en el impacto. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.

El tramo de la I-95 permaneció cerrado temporalmente mientras los equipos de emergencia trabajaban en la escena y se realizaba el peritaje correspondiente. La vía fue reabierta posteriormente, una vez concluidas las investigaciones preliminares.

La FHP continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el accidente, incluyendo posibles factores como exceso de velocidad, condiciones de la vía o fallas mecánicas.