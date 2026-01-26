lunes 26  de  enero 2026
Accidente mortal en la I-95 norte deja un motociclista fallecido

El hecho ocurrió de madrugada, cerca de State Road 112; la Patrulla de Carreteras de Florida investiga las causas del siniestro

Imagen referencial de una patrulla de policía.

PIXABAY

PIXABAY
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un motociclista perdió la vida la madrugada del lunes tras verse involucrado en un accidente en los carriles hacia el norte de la Interestatal 95 (I-95), a la altura de State Road 112, en el condado de Miami-Dade, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

Según el reporte oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 3:31 a.m., cuando el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo, se estrelló contra una baranda de seguridad, fue expulsado de la moto y terminó cayendo en un terraplén cubierto de hierba.

La víctima falleció a causa de las graves heridas sufridas en el impacto. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.

El tramo de la I-95 permaneció cerrado temporalmente mientras los equipos de emergencia trabajaban en la escena y se realizaba el peritaje correspondiente. La vía fue reabierta posteriormente, una vez concluidas las investigaciones preliminares.

La FHP continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el accidente, incluyendo posibles factores como exceso de velocidad, condiciones de la vía o fallas mecánicas.

