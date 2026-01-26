martes 27  de  enero 2026
EVENTO BENÉFICO

"Los Niños del Padre Camiñas" recaudan 15 mil dólares para apoyar a la infancia vulnerable de Haití

La fundación, reconocida oficialmente por la Ciudad de Hialeah, llevó a cabo el sábado pasado este evento comunitario en la Iglesia Corpus Christi, en Miami

La jornada dejó un mensaje claro: la memoria histórica, la gratitud y la organización comunitaria pueden transformarse en plataformas reales de desarrollo social cuando se convierten en misión y no solo en eventos.

La jornada dejó un mensaje claro: la memoria histórica, la gratitud y la organización comunitaria pueden transformarse en plataformas reales de desarrollo social cuando se convierten en misión y no solo en eventos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Se recaudó 15 mil dólares para llevar alimentación, agua, electricidad y educación a niños en extrema pobreza en Haití.

Se recaudó 15 mil dólares para llevar alimentación, agua, electricidad y educación a niños en extrema pobreza en Haití.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La iniciativa, desarrollada en el marco de un evento solidario celebrado el pasado fin de semana, reunió a miembros de la comunidad, líderes religiosos y representantes sociales en una jornada marcada por la memoria histórica, la gratitud y el compromiso humanitario.

La iniciativa, desarrollada en el marco de un evento solidario celebrado el pasado fin de semana, reunió a miembros de la comunidad, líderes religiosos y representantes sociales en una jornada marcada por la memoria histórica, la gratitud y el compromiso humanitario.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La Ciudad de Hialeah emitió una proclamación institucional declarando el 24 de enero de 2026 como el “Día de Los Niños del Padre Camiñas.”

La Ciudad de Hialeah emitió una proclamación institucional declarando el 24 de enero de 2026 como el “Día de Los Niños del Padre Camiñas.”

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Embed

ALLAPATTAH.- La organización humanitaria Los Niños del Padre Camiñas recaudó 15 mil dólares en una campaña benéfica destinada a apoyar a niños en situación de pobreza extrema en Haití, a través de programas de alimentación, acceso a agua potable, electricidad y educación.

La iniciativa, desarrollada en el marco de un evento solidario celebrado el pasado fin de semana, reunió a miembros de la comunidad, líderes religiosos y representantes sociales en una jornada marcada por la memoria histórica, la gratitud y el compromiso humanitario.

Lee además
Patrullas del Departamento de Policía de Miami Gardens.
ATAQUE

Investigan agresión sexual a una mujer en el campus de Florida Memorial University
Durante el operativo, la policía detuvo a varias personas que presuntamente intentaban abandonar la ubicación.
SUCESO

Autoridades investigan tiroteo en Opa-locka que involucra a dos menores de edad

La entidad está integrada por antiguos niños refugiados cubanos que, entre las décadas de 1960 y 1970, fueron acogidos en España por el sacerdote franciscano Padre Antonio Camiñas, tras salir de Cuba rumbo al exilio. Aquella experiencia dio origen a una comunidad que hoy transforma la experiencia en acción social.

Ese legado fue reconocido oficialmente por la Ciudad de Hialeah, cuyo alcalde, Bryan Calvo, emitió una proclamación institucional declarando el 24 de enero de 2026 como el “Día de Los Niños del Padre Camiñas”, en honor a la labor histórica, social y humanitaria de la asociación.

El reconocimiento destaca que miles de estos pequeños fueron enviados al extranjero por sus padres en busca de libertad y seguridad, y que el Padre Camiñas les brindó refugio, cuidado y guía espiritual en Europa, acompañándolos hasta su reunificación con familiares en los Estados Unidos. Asimismo, reconoce que aquellos beneficiados formaron una comunidad de vida que hoy preserva ese legado a través de iniciativas solidarias.

“Nosotros fuimos ayudados hace muchos años. Hoy somos adultos, muchos ya abuelos, y hemos decidido convertir esa gratitud en acción”, expresó Adalberto Socas, presidente de la fundación, durante la actividad en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. “Ahora ayudamos a otros niños, tal como una vez nos ayudaron a nosotros”, agregó con emoción.

El vínculo con Haití se consolida a través del trabajo pastoral de Federico Capdepón, parróco de la Arquidiócesis de Miami, quien acompañó a estos menores en España y actualmente desarrolla labores humanitarias en comunidades vulnerables del país caribeño. Entre las acciones desarrolladas se encuentran la construcción de pozos de agua potable, el envío de equipos eléctricos a más de 300 familias, programas de alimentación, apoyo educativo y asistencia comunitaria.

“Estamos hablando de niños pequeños, entre dos y seis años, que no tienen comida, no tienen luz, no tienen agua limpia. Hemos hecho pozos, llevado electricidad y ahora recaudado fondos para la alimentación de al menos 50 niños. Y esto no se detiene aquí”, afirmó Socas.

El encuentro se realizó el sábado 24 de enero, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., en los terrenos de la Iglesia Corpus Christi, ubicada en el bloque 3220 NW 7th Ave, Miami, FL 33125. El lugar tiene un profundo valor simbólico, ya que dos sacerdotes de esa parroquia formaron parte del grupo original de Los Niños del Padre Camiñas desde su etapa inicial.

Durante la actividad se llevó a cabo la entrega oficial de la donación de 15 mil dólares, destinada a programas de apoyo para niños huérfanos y comunidades vulnerables en Haití.

Más allá de la recaudación económica, la jornada dejó un mensaje claro: la memoria histórica, la gratitud y la organización comunitaria pueden transformarse en plataformas reales de desarrollo social cuando se convierten en misión y no solo en eventos.

Temas
Te puede interesar

El Chulo niega vínculos con pandilla desde centro migratorio en Florida

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Empresa de cruceros MSC invierte 100 millones de dólares en su nueva oficina central en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)
APORTES

Seguro Social hace este miércoles su último pago de enero, ¿quiénes lo cobran?

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

El ayatolá de Irán Alí Jamenei.
Tensiones

Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
EEUU

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

Te puede interesar

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN
Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.
EEUU

Gran tormenta invernal causa 30 muertes, cortes de energía y cancelación de vuelos

Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.
FLORIDA

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.
LA BOLSA

Wall Street abre dispar tras resultados de empresas

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

Tras falta de acuerdo, EEUU impondrá aranceles del 25% a productos de Corea del Sur