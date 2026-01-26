lunes 26  de  enero 2026
ATAQUE

Investigan agresión sexual a una mujer en el campus de Florida Memorial University

El hecho se registró el domingo al interior de las instalaciones de la universidad

Patrullas del Departamento de Policía de Miami Gardens.

MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI GARDENS.- Las autoridades de Miami Gardens investigan un caso de agresión sexual ocurrido en el campus de Florida Memorial University (FMU), luego de que una mujer denunciara haber sido atacada por un hombre desconocido mientras se encontraba dentro de las instalaciones universitarias.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió el domingo, cuando la víctima se se encontraba esperando en una parada de autobús dentro del campus y notó la presencia de un individuo ajeno que comenzó a silbarle de forma insistente. Ante esta situación, la joven decidió abandonar el lugar y dirigirse de regreso a su dormitorio.

Según la versión oficial, el sospechoso la siguió hasta uno de los edificios del recinto académico, donde la interceptó, la sujetó contra una puerta y la agredió sexualmente. Posteriormente, el atacante huyó del lugar antes de que pudiera ser detenido.

El Departamento de Policía de Miami Gardens (MGPD) mantiene activa la investigación y trabaja en coordinación con los funcionarios universitarios para esclarecer lo ocurrido, identificar al agresor y determinar si existen registros de cámaras de seguridad que puedan contribuir al caso.

Hasta el momento, no se ha divulgado una descripción oficial de la persona de interés ni se ha informado sobre arrestos relacionados con el incidente.

La policía exhorta a cualquier persona que haya presenciado los hechos o que cuente con información relevante a comunicarse con ellos, mientras la investigación permanece activa.

Por su parte, FMU calificó el incidente como un hecho aislado y aseguró que no representa un riesgo para la comunidad estudiantil ni para el personal docente, reafirmando su compromiso con la seguridad dentro de las instalaciones universitarias.

