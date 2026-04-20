Accidente con múltiples víctimas en Fort Lauderdale deja siete heridos graves

se muestra uno de los vehículos afectados tras el choque.

FORT LAUDERDALE. - Un accidente de tránsito con múltiples víctimas movilizó a equipos de emergencia la noche del domingo en el sur de Florida, luego de que dos minivans colisionaran en el 500 de West Sunrise Boulevard , en un hecho que dejó nueve personas hospitalizadas, incluidas tres menores de edad.

El siniestro fue reportado poco antes de las 9:00 p. m., lo que activó una respuesta inmediata del cuerpo de bomberos y rescate de la ciudad. A su llegada, los equipos encontraron uno de los autos volcado, con varios ocupantes atrapados en su interior, lo que obligó a desplegar maniobras de extricación para liberar a las víctimas.

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De acuerdo con las autoridades el total de las personas involucradas fueron trasladadas de urgencia al Broward Health Medical Center, donde recibieron atención especializada y detallaron que siete de los afectados presentaban lesiones graves y fueron catalogados como pacientes de trauma.

Entre los heridos se encuentran tres menores de edad, cuya condición forma parte de la evaluación médica en curso. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre su estado clínico ni sobre la evolución del resto de los pacientes.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Por ahora, los funcionarios no han confirmado factores determinantes en el incidente, mientras continúan las indagaciones para esclarecer cómo se produjo el impacto que derivó en el vuelco de uno de los vehículos.

El tramo de West Sunrise Boulevard donde ocurrió el hecho es una vía de alto tránsito, especialmente en horario nocturno, lo que refuerza la importancia de las pesquisas en curso para determinar responsabilidades y prevenir incidentes similares.

El caso sigue abierto y se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información conforme avancen las investigaciones.