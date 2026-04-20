Gasolina en Florida roza los $4 y Miami supera el promedio estatal

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina en Florida se mantiene cerca de los cuatro dólares por galón este lunes 20 de abril, al ubicarse en 3.99 dólares, apenas dos centavos menos que la semana pasada, en un contexto marcado por la volatilidad internacional del mercado petrolero y las crecientes tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Según AAA-The Auto Club Group, en el área metropolitana de Miami la gasolina regular se vende a 4.09 dólares por galón, dos centavos menos que el lunes anterior y nueve centavos por debajo del precio registrado hace un mes, aunque todavía se mantiene por encima del promedio estatal. La gasolina de grado medio se dispensa a 4.45, mientras que la premium promedia los 4.71 dólares el galón.

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A nivel nacional, el precio promedio del combustible alcanza los 4.04 dólares por galón. La semana pasada se vendía a 4.12 dólares y hace un mes se despachaba a 3.91 dólares, reflejando la persistente presión del mercado energético global sobre los consumidores estadounidenses.

Las zonas más caras y más baratas de Florida

El sur de Florida continúa encabezando la lista de las áreas con el combustible más costoso del estado.

Las gasolineras más caras se encuentran en West Palm Beach-Boca Ratón, donde el galón de gasolina regular alcanza los 4.16 dólares. Le siguen Naples, con 4.07 dólares, y Fort Lauderdale, también con 4.07 dólares por galón.

En contraste, los conductores encuentran los precios más bajos en el norte del estado. Panama City registra el combustible más económico con 3.71 dólares por galón, seguida de Pensacola con 3.74 dólares y Crestview-Fort Walton Beach con 3.76 dólares.

Esta diferencia regional responde a factores logísticos, demanda local, costos de distribución y la dinámica de consumo en las distintas áreas metropolitanas.

El petróleo WTI y la crisis en Oriente Medio

El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia principal en Estados Unidos, volvió a dispararse este lunes y en momentos superó los 89 dólares por barril, con un alza superior al 6%, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior.

El repunte ocurre en medio de una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio, especialmente en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

La subida se produjo después de que el presidente Donald J. Trump informara que la Marina de Estados Unidos interceptó y tomó control de un buque de carga con bandera iraní en el Golfo de Omán, luego de que este ignorara órdenes de detención mientras salía de Ormuz.

A esto se suma la reacción de Teherán, que reforzó su control sobre el estrecho y volvió a apuntar contra embarcaciones en la zona, argumentando que el bloqueo estadounidense a buques vinculados con Irán viola los acuerdos de alto el fuego.

Aunque durante la semana pasada parecía avanzar un escenario de mayor estabilidad diplomática, la incertidumbre ha resurgido y mantiene en alerta a los mercados internacionales.

Consejos de AAA para ahorrar combustible

Ante este panorama de precios elevados, AAA recomienda a los conductores adoptar hábitos que permitan reducir el consumo de gasolina y aliviar el impacto en el bolsillo.

Entre las principales sugerencias está combinar diligencias para evitar viajes innecesarios, planificar mejor las rutas y conducir de forma moderada, evitando aceleraciones bruscas y frenazos repentinos que incrementan el gasto de combustible.

También aconseja reducir el peso innecesario dentro del vehículo, ya que esto mejora el rendimiento del motor, así como comparar precios mediante aplicaciones móviles para localizar las estaciones más económicas.

Además, en algunas gasolineras pagar en efectivo puede representar un ahorro adicional, ya que ciertos establecimientos aplican recargos cuando se utiliza tarjeta de crédito.

Con la temporada alta de viajes acercándose y la volatilidad internacional aún sin una solución clara, los expertos prevén que los precios podrían seguir fluctuando durante las próximas semanas.

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