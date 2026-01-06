Adolescente acusado de asesinar a su madre vuelve a corte, defensa pide anular confesión

La audiencia se centró en el testimonio del detective principal del Departamento de Policía de Hialeah (HPD), responsable del interrogatorio.

MIAMI . - Derek Rosa, el adolescente de Hialeah acusado de asesinar brutalmente a su madre, compareció este martes ante el tribunal en el segundo día de una audiencia previa a su juicio , mientras su defensa insiste en que se invalide la confesión que hizo durante el interrogatorio policial.

Rosa enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de su progenitora, Irina García, quien fue hallada sin vida en el apartamento familiar. El joven tenía apenas 13 años cuando fue arrestado el 12 de octubre de 2023; hoy tiene 15.

Según los detalles obtenidos durante la investigación policial, la víctima recibió más de 40 puñaladas. Durante la vista del lunes 4 de enero, la corte reprodujo el video de la confesión del adolescente. Mientras se escuchaba el testimonio, Rosa se tapó los oídos en la sala.

En la grabación, el joven describe cómo tomó un cuchillo morado y atacó a su madre, mencionando que la hirió cerca de una arteria. También relató que ella gritó mientras la apuñalaba y que, tras el crimen, tomó fotografías del cuerpo y las envió a un amigo en línea.

La Fiscalía de Miami-Dade busca que la confesión sea admitida como prueba clave en el proceso, al considerar que el crimen pudo haber estado influenciado por una supuesta fascinación del acusado con la violencia, incluidas películas de terror y contenidos perturbadores en internet, apuntaron.

Sin embargo, los abogados defensores argumentan que el interrogatorio debe ser excluido, alegando que "Rosa no renunció de manera consciente ni inteligente a su derecho constitucional a guardar silencio". Sostienen que "el menor carecía de la madurez necesaria para comprender plenamente las consecuencias legales de sus declaraciones y que, en varios momentos, mostró confusión ante el lenguaje jurídico utilizado por los investigadores del caso."

Gran parte de la audiencia se centró en el testimonio del detective principal del Departamento de Policía de Hialeah (HPD), responsable del interrogatorio.

Además, el tribunal aún debe resolver varias mociones pendientes, entre ellas una solicitud de la defensa para retrasar el inicio del juicio, cuyo inicio está previsto para el 26 de enero.