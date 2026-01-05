lunes 5  de  enero 2026
ROBO

Violento asalto en Miami termina con tres detenidos y cadena de oro recuperada

Según la policía el incidente se reportó en la la intersección de Miami Avenue con la calle 41 al noreste de la ciudad

Los sospechosos fueron identificados como Kevieon Smith, Omarion Phillips y Jamar McKay.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Miami-. Lo que comenzó como una tarde de compras se convirtió en un violento enfrentamiento en el corazón de Miami el pasado 3 de enero. A las 4:20 p.m., la Policía de Miami (MPD) respondió a un llamado de emergencia en la intersección de Miami Avenue con la calle 41 del noreste: un hombre había sido baleado tras ser asaltado.

Según el informe policial, la víctima relató que estaba dentro de una tienda cuando fue abordada por tres sujetos, uno de los cuales tenía un conflicto previo con él que se remontaba al área de Atlanta.

Durante el altercado, uno de los sospechosos le arrebató con fuerza una cadena de oro valorada en aproximadamente $22,000. Al intentar perseguir al ladrón, la víctima fue alcanzada por un disparo de un hombre aún no identificado. Los sospechosos huyeron en un vehículo marca Mercedes-Benz de color blanco.

La rápida acción de la Unidad Táctica de Robos (TRU) del MPD permitió identificar el automóvil de los sospechosos, localizado más tarde cerca de la avenida 10 y la 91 Terrace del NE. Tras un seguimiento discreto, los oficiales observaron que los involucrados abandonaban el auto y se internaban en una residencia en la cuadra 800 y la calle 90 del NE.

La ejecución de una orden de registro llevó a la detención de los tres sujetos y permitió la recuperación de la cadena de oro de la víctima, las llaves del carro y la ropa utilizada durante el robo.

“Este arresto envía un mensaje claro: el crimen violento no será tolerado en la Ciudad de Miami”, afirmó el jefe de policía Manuel A. Morales. “Quienes cometen actos de violencia serán identificados, localizados y responsabilizados plenamente. Miami no es un lugar donde los delincuentes violentos puedan esconderse”.

El caso subraya los riesgos del crimen en zonas comerciales de la ciudad, pero también evidencia la eficacia de las unidades tácticas especializadas en la pronta respuesta a incidentes violentos. La investigación continúa mientras se buscan al presunto tirador que disparó contra el agredido.

