Aerolínea Miami Air vuelve a volar

El evento comenzó con el aterrizaje de un avión Boeing 737 de la flota de AirMiami procedente de Orlando. La nave pasó bajo sendos arcos de agua, como marca la tradición aérea para los vuelos inaugurales.

Romero, también propietario de World Atlantic Airlines, en sus palabras de apertura enfatizó que lo importante del día eran los empleados de la aerolínea recatada, “son quienes han permitido que Miami Air esté de regreso”.

El pasado mes de junio Miami Air International, tras 30 años operando vuelos fletados, tipo chárter, se acogió al Capitulo 7 y se declaró en bancarrota.

“Intuí la oportunidad de negocio. Realmente odiaba ver como una aerolínea con tanta experiencia desapareciera. Me animé y he tenido el coraje de conseguirla”, con tales frases Romero narró a DIARIO LAS AMÉRICAS cómo se hizo con la compañía, rescatando a más de 100 trabajadores del desempleo.

No es la primera vez que este empresario en época de crisis se deja llevar por su instinto emprendedor. En 2008, “tuve el coraje de abrir World Atlantic. En la peor economía posible y no me ha ido mal. Hemos ido creciendo poquito a poquito”. Actualmente World Atlantic Airways cuenta con una flota de 8 aviones Boeing MD.

No obstante, Romero reconoce que en su anterior aventura recibió ayuda del Gobierno federal y ahora está tratando de conseguir un préstamo para desarrollar el proyecto a plenitud y “traer de regreso a los otros 200 empleados que quedan sin trabajo”.

Esta inversión no es una locura. Romero lleva más de 40 años vinculado a la industria aérea. Es un experimentado mecánico de aeronaves que disfruta del mundillo de la aviación.

Romero no ha dado un salto al vacío con esta adquisición, Miami Air es una compañía charter con una larga trayectoria de vuelos alrededor del mundo. Tiene ciertas “certificaciones difíciles de conseguir” e importantes contratos con el Departamento de Defensa y con el equipo profesional de baloncesto Miami Heat.

Por su parte, Lester Sola, director de MIA, afirmó que la industria aérea, que es el primer motor de la economía de esta comunidad, "está de fiesta". La reinauguración de MiamiAir significa trabajos para personas y familias que desafortunadamente habían perdido esa oportunidad.

“Poder ayudar a traer a esta compañía de regreso al MIA es un orgullo, por la repercusión que tiene en las familias que pueden volver a sus puestos de trabajo”, señaló.

El ejecutivo agradeció el programa impulsado por la comisionada del distrito 6, Rebeca Sosa, “que ha posibilitado ayudar a muchas compañías en un momento tan crítico como es ésta pandemia”.

"Es importante que comuniquemos a nuestros amigos y familiares cuán seguro es volar utilizando nuestro aeropuerto", y se refirió a las múltiples medidas tomadas por MIA para garantizar una experiencia de viaje segura en tiempos de pandemia.

Asimismo, Ileana García, senadora estatal del Distrito 37, expresó: “Tenemos que apoyar 1.500% a las personas como el señor Romero. Ellos tienen la capacidad de encontrar oportunidades dentro del caos y echar hacia delante. Ellos son quienes engrandecen este país”.

Dentro de 10 días, la aerolínea Miami Air deberá hacer su primer vuelo con pasajeros, cuando la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, le de luz verde, una vez que apruebe las validaciones conocidas como TableTops, donde la autoridad comprueba si cumplen con todos los requerimientos de los procedimientos operativos y de seguridad.

