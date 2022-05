Aeropuerto de Miami espera cifra récord de pasajeros este fin de semana

Por ello, MIA recomienda utilizar métodos alternativos para llegar a la terminal, acudir a familiares o amigos o el uso de viajes compartidos.

Sepa además que la terminal aérea no exige el uso de mascarillas, acorde con las nuevas indicaciones del Gobierno federal.

Tampoco aerolíneas estadounidenses que realicen vuelos domésticos, pero varias empresas extranjeras, como Iberia y Air Europa, aun requieren cubrir nariz y boca a bordo de los aviones.

El aeropuerto también recomienda llegar a la terminal al menos tres horas antes de la hora de salida de su vuelo y que traten de realizar la facturación, según el caso, por Internet desde casa.

Para agilizar la revisión en los puntos de control de TSA, use zapatos que se puedan quitar fácilmente. Recuerde, no puede llevar a bordo líquidos o gel, incluyendo perfume, que sea mayor de 3.4 onzas o 100 mililitros. Si no, será decomisado.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA) 1.375 incidentes de pasajeros indisciplinados han sido reportados en los aeropuertos del país hasta el 17 de mayo. Y por ello se debe recordar a los viajeros lo siguiente: