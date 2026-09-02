miércoles 2  de  septiembre 2026
VIVIENDA

Miami-Dade abre sorteo para tres viviendas con ayuda de hasta $150.000

El programa aceptará un máximo de 200 solicitudes y determinará mediante una lotería el orden de acceso a las propiedades

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.

PATRICK T. FALLON/ AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Hasta 200 familias podrán competir por la compra de tres viviendas nuevas en Miami-Dade mediante una lotería pública que incluye asistencia financiera de hasta $150.000.

El programa Welcome H.O.M.E., administrado por el Fideicomiso de Promoción Económica de Miami-Dade, comenzó a recibir solicitudes el 1 de septiembre. El plazo concluirá el día 30, a menos que se alcance primero el límite de expedientes calificados.

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La convocatoria admite una petición por hogar y exige que la propiedad adquirida se utilice como residencia principal. Todo el trámite inicial deberá completarse por internet, pues no se recibirán formularios impresos.

Pueden participar núcleos familiares cuyos ingresos no superen 140% del ingreso medio del área. Después de comprobar los documentos, los aspirantes que reúnan las condiciones entrarán en un sorteo que establecerá el orden de selección para las tres casas disponibles.

Resultar elegido no garantiza por sí solo la compraventa. Cada futuro propietario deberá obtener un préstamo hipotecario dentro de un periodo de 60 a 90 días y satisfacer las exigencias financieras restantes.

Según la situación económica del hogar, la contribución para el pago inicial y otros gastos podrá llegar a $150.000.

La iniciativa, desarrollada junto con JL Brown Development Corporation, está dirigida a trabajadores con capacidad para asumir una hipoteca, pero sin ahorros suficientes para afrontar el desembolso de entrada.

Los requisitos y el formulario están disponibles en miamidade.gov/mdeat-welcome-home.

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